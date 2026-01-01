각 풀 리퀘스트 또는 머지 리퀘스트에 보안 검사를 게시하고, 영향을 받는 줄에 댓글을 남깁니다. @hacktron review 라고 댓글을 달면 다시 실행되며, 스레드에서 발견 사항을 분류할 수 있습니다.