Hacktron Red

가장 집요한 공격자를 우리 편으로 만드세요.

Hacktron Red는 조직 전체를 위한 지속적인 레드팀 테스트입니다. 연구원과 AI 에이전트가 시스템의 변화에 맞춰 24시간 내내 공격합니다.

공격자가 침해에 이르기까지 거치는 모든 단계의 증거를 받고, 이어서 그 경로를 차단하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

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