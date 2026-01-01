OpenAI가 Hacktron과 협력해 자사 시스템의 취약점을 찾습니다. 발표 읽기.
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Hacktron Red
가장 집요한 공격자를 우리 편으로 만드세요.
Hacktron Red는 조직 전체를 위한 지속적인 레드팀 테스트입니다. 연구원과 AI 에이전트가 시스템의 변화에 맞춰 24시간 내내 공격합니다.
공격자가 침해에 이르기까지 거치는 모든 단계의 증거를 받고, 이어서 그 경로를 차단하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
지금 통화를 예약하세요.
공격 표면
Hacktron은 공격자가 도달할 수 있는 소프트웨어 환경을 매핑합니다. 공유해 주신 소수의 자산에서 출발해, 아무도 목록에 올리지 않은 자산까지 나타나는 즉시 계속 찾아냅니다.
공격 기법
연구원이 입증한 모든 기법은 워크플로가 되고, 에이전트가 이를 환경 내 일치하는 모든 부분에 24시간 실행합니다. 새로운 기법과 새로운 자산은 나타나는 즉시 테스트됩니다.
경로 탐색
Hacktron은 회사의 각 부분 사이에서 공격자가 이용할 수 있는 노출 지점, 관계, 신뢰 경계를 추적합니다. 모든 연결은 하나의 질문이 됩니다. 이것이 침해로 이어지는 경로인가?
보고
치명적인 경로는 입증되는 즉시 보고됩니다. 공격 체인의 모든 단계에는 이를 입증하는 요청, 응답, 증거가 함께 제공됩니다.
권장 사항
입증된 각 경로에 대해 Hacktron은 버그 하나가 아니라 같은 유형의 공격 전체를 막는 설계, 아키텍처, 격리 변경을 권장합니다. 그런 다음 공격을 다시 실행해 경로가 차단되었는지 확인합니다.
모니터링
파괴적인 작업은 금지되며, 연구원이 에이전트를 모니터링합니다. 테스트가 가용성에 영향을 줄 수 있으면 즉시 중단하고 합의된 채널로 연락드립니다.
Hacktron Red
공격자보다 먼저 뚫어 봅니다. 테스트하고 싶은 대상을 알려 주시면 연락드리겠습니다.
감사합니다. 요청을 접수했으며 곧 연락드리겠습니다.
전송되지 않았습니다. hello@hacktron.ai로 이메일을 보내 주시면 그쪽으로 답변드리겠습니다.