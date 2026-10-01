Hacktron Whitebox

완전한 화이트박스 침투 테스트. 기계의 속도로.

Hacktron Whitebox는 블랙박스 테스트에 없는 것, 바로 소스 코드를 침투 테스트에 더합니다. 소스 코드가 있기에 Hacktron은 외부 테스터가 볼 수 없는 비즈니스 로직과 데이터 흐름의 결함을 찾아내고 하나하나 입증합니다.

시작하기 전에 가격을 확인하고, SOC 2 또는 ISO 27001에 바로 쓸 수 있는 보고서로 마무리합니다.

데모를 예약하거나 침투 테스트를 시작하세요.