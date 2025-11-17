Fabian Faessler

Fabian Faessler는 Hacktron의 에이전트 엔지니어링 총괄입니다. 그는 100만 명이 넘는 구독자에게 YouTube 채널로 해킹을 가르치는 LiveOverflow이며, Thomas Roth와 함께 Hextree를 공동 창업했습니다. Hextree의 Android 해킹 강좌는 Google이 후원하며, 두 사람이 Google Mobile Vulnerability Reward Program 팀과 함께 만들었습니다. 이전에는 Cure53에서 시니어 침투 테스터로 일했으며, 2013년부터 2023년까지 수행한 감사에는 1Password, Mullvad, SecureDrop, Ethereum의 Mist 지갑이 포함됩니다. TU Berlin에서 컴퓨터 과학 석사 학위를 받았습니다.