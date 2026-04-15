OpenAI가 Hacktron과 협력해 자사 시스템의 취약점을 찾습니다. 발표 읽기.
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AI 기반 위협 시대를 위한 보안.

Hacktron은 공격자보다 먼저 악용 가능한 취약점을 찾아 수정할 수 있는 공격형 보안 역량을 제공합니다.

데모를 예약하거나 무료로 시작하세요.

Red

Whitebox

Review

레드팀

가장 집요한 공격자를 우리 편으로 만드세요.

Hacktron Red는 실제 공격자처럼 조직 전체를 지속적으로 공격합니다. 어떻게 침해될 수 있는지에 대한 증거와 함께, 그 경로를 차단하는 데 필요한 도움을 받을 수 있습니다.

지금 통화를 예약하거나 자세히 알아보세요.

Whitebox

완전한 화이트박스 침투 테스트. 기계의 속도로.

Hacktron Whitebox는 소스 코드를 읽고 악용 가능한 지점을 찾아, 샌드박스 또는 배포된 앱에서 모든 발견 사항을 입증합니다. SOC 2 또는 ISO 27001 감사에 바로 쓸 수 있는 보고서를 받을 수 있습니다.

데모를 예약하거나, 샘플 보고서를 확인하거나, 자세히 알아보세요.

Review

악용 가능한 취약점을 병합 전에 잡아냅니다.

Hacktron Review는 전체 코드베이스를 컨텍스트로 삼아 모든 풀 리퀘스트를 검사하고, 악용 가능하다고 입증할 수 있는 것만 보고합니다.

무료로 시작하거나, 코드베이스에 맞춘 데모를 예약하거나, 자세히 알아보세요.

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가격

Red

  • 지속형 맞춤형

    전체 공격 표면을 대상으로 하는 지속적인 레드팀 테스트. 조직에 맞게 맞춤 설계합니다. 통화 예약

Whitebox

  • 침투 테스트당 50달러~25,000달러

    코드 10만 줄당 약 500달러. 모든 침투 테스트에는 전체 분석 기능이 포함되며, SOC 2 또는 ISO 27001 감사에 바로 쓸 수 있는 보고서를 제공합니다. 침투 테스트 시작 또는 가격 견적

  • Enterprise 맞춤형

    민감한 데이터를 다루는 조직을 위한 온프레미스 배포. 데모 예약

Review

  • Pro 개발자당 월 40달러부터

    개발자당 PR 50개(PR당 스캔 무제한), 추가 PR당 1달러, 자동 분류와 테스트된 수정 포함. 오픈 소스는 무료. 14일 체험 시작

  • Enterprise 맞춤형

    저장소별 규칙, SSO, 감사 로그, 역할 기반 접근 제어, 전담 고객 지원팀. 데모 예약

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