AI 기반 위협 시대를 위한 보안.
Hacktron은 공격자보다 먼저 악용 가능한 취약점을 찾아 수정할 수 있는 공격형 보안 역량을 제공합니다.
데모를 예약하거나 무료로 시작하세요.
Red
Whitebox
Review
레드팀
가장 집요한 공격자를 우리 편으로 만드세요.
Hacktron Red는 실제 공격자처럼 조직 전체를 지속적으로 공격합니다. 어떻게 침해될 수 있는지에 대한 증거와 함께, 그 경로를 차단하는 데 필요한 도움을 받을 수 있습니다.
지금 통화를 예약하거나 자세히 알아보세요.
Whitebox
완전한 화이트박스 침투 테스트. 기계의 속도로.
Hacktron Whitebox는 소스 코드를 읽고 악용 가능한 지점을 찾아, 샌드박스 또는 배포된 앱에서 모든 발견 사항을 입증합니다. SOC 2 또는 ISO 27001 감사에 바로 쓸 수 있는 보고서를 받을 수 있습니다.
데모를 예약하거나, 샘플 보고서를 확인하거나, 자세히 알아보세요.
Review
악용 가능한 취약점을 병합 전에 잡아냅니다.
Hacktron Review는 전체 코드베이스를 컨텍스트로 삼아 모든 풀 리퀘스트를 검사하고, 악용 가능하다고 입증할 수 있는 것만 보고합니다.
무료로 시작하거나, 코드베이스에 맞춘 데모를 예약하거나, 자세히 알아보세요.
고객
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“Hacktron은 영향이 분명하고 수정 방법까지 제시된, 실제로 악용 가능한 보안 문제에 집중합니다. 배포 전 PR에서 가치 높은 발견 사항을 꾸준히 찾아내 주어, 분류에 쓰는 시간은 줄이고 실제 위험을 고치는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.”
Davit Karapetyan 제품 보안 엔지니어
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“이제 모든 PR에 보안 스캔을 확대할 수 있게 되었습니다. Hacktron이 잠재적인 문제를 표시해 주어, 더 주의가 필요한 풀 리퀘스트에 리뷰 역량을 집중할 수 있습니다.”
Julio Araujo 보안 디렉터
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“Hacktron이 PR 단계에서 잡아냈기 때문에 메인 브랜치에는 들어가지 않았습니다. 저희에게 중요한 건 바로 그 부분입니다.”
Dragos Dimitriu 컴플라이언스 책임자
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“마치 모든 PR을 침투 테스터가 검토해 주는 것 같습니다.”
Dima Grossman CTO
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전체 공격 표면을 대상으로 하는 지속적인 레드팀 테스트. 조직에 맞게 맞춤 설계합니다. 통화 예약
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