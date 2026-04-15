“Hacktron은 영향이 분명하고 수정 방법까지 제시된, 실제로 악용 가능한 보안 문제에 집중합니다. 배포 전 PR에서 가치 높은 발견 사항을 꾸준히 찾아내 주어, 분류에 쓰는 시간은 줄이고 실제 위험을 고치는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.”

Davit Karapetyan 제품 보안 엔지니어