No Pwn, No Pay
Hacktron Whitebox 침투 테스트에서 애플리케이션에 검증된 높음 또는 치명 등급 문제가 하나도 발견되지 않으면 비용을 환불해 드립니다.
데모를 예약해 시작하거나, 먼저 샘플 보고서를 읽어 보세요.
절차
- 데모 예약
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30분 동안 대상 애플리케이션과 범위를 합의합니다.
- 침투 테스트 실행
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GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket 또는 아카이브로 소스 코드를 전달하세요. 실제 환경에서 공격을 시도하길 원하면 배포된 사본과 테스트 자격 증명을 추가하세요.
- 보고서 받기
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2026년 10월 샘플 침투 테스트에서는 경비 관리 앱에서 치명 등급 1건과 높음 등급 5건의 문제가 발견되었습니다. 이 중 하나만 있어도 환불되지 않습니다.
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치명
예측 가능한 비밀번호 재설정 토큰으로 계정 탈취 가능
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높음
프로필 대량 할당으로 직원이 관리자가 될 수 있음
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높음
관리자용 사용자 관리에 역할 검증 누락
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높음
경비 상세 조회와 삭제 시 레코드 소유권 미검증
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높음
영수증 가져오기로 내부 서비스에 서버 측 요청 가능
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높음
매니저가 소속 부서 밖의 경비를 승인할 수 있음
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중간
영수증 가져오기가 검증되지 않은 파일 형식을 저장
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중간
CSV 내보내기로 다른 직원의 경비 내역 노출
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약관 및 조건
- 침투 테스트에는 소스 코드 접근 권한이 필요합니다.
- 본 혜택은 위의 “데모 예약” 링크로 예약한 상업용 침투 테스트 계약에만 적용됩니다.
- 최종 심각도는 분석가가 검증한 발견 사항에 CVSS v4 점수를 적용해 결정합니다.
- 환불은 최종 보고서에 합의된 범위 내에서 검증된 높음 또는 치명 심각도 발견 사항이 없는 경우에만 적용됩니다.
- Hacktron은 범위, 상업적 타당성 또는 수행상의 제약을 근거로 본 혜택에 적합하지 않은 계약을 거절할 수 있습니다.
이 조건으로 시작하려면 데모를 예약하세요.