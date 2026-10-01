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No Pwn, No Pay

Hacktron Whitebox 침투 테스트에서 애플리케이션에 검증된 높음 또는 치명 등급 문제가 하나도 발견되지 않으면 비용을 환불해 드립니다.

데모를 예약해 시작하거나, 먼저 샘플 보고서를 읽어 보세요.

절차
데모 예약

30분 동안 대상 애플리케이션과 범위를 합의합니다.

침투 테스트 실행

GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket 또는 아카이브로 소스 코드를 전달하세요. 실제 환경에서 공격을 시도하길 원하면 배포된 사본과 테스트 자격 증명을 추가하세요.

보고서 받기

2026년 10월 샘플 침투 테스트에서는 경비 관리 앱에서 치명 등급 1건과 높음 등급 5건의 문제가 발견되었습니다. 이 중 하나만 있어도 환불되지 않습니다.

  1. 치명

    예측 가능한 비밀번호 재설정 토큰으로 계정 탈취 가능

  2. 높음

    프로필 대량 할당으로 직원이 관리자가 될 수 있음

  3. 높음

    관리자용 사용자 관리에 역할 검증 누락

  4. 높음

    경비 상세 조회와 삭제 시 레코드 소유권 미검증

  5. 높음

    영수증 가져오기로 내부 서비스에 서버 측 요청 가능

  6. 높음

    매니저가 소속 부서 밖의 경비를 승인할 수 있음

  7. 중간

    영수증 가져오기가 검증되지 않은 파일 형식을 저장

  8. 중간

    CSV 내보내기로 다른 직원의 경비 내역 노출

약관 및 조건
  1. 침투 테스트에는 소스 코드 접근 권한이 필요합니다.
  2. 본 혜택은 위의 “데모 예약” 링크로 예약한 상업용 침투 테스트 계약에만 적용됩니다.
  3. 최종 심각도는 분석가가 검증한 발견 사항에 CVSS v4 점수를 적용해 결정합니다.
  4. 환불은 최종 보고서에 합의된 범위 내에서 검증된 높음 또는 치명 심각도 발견 사항이 없는 경우에만 적용됩니다.
  5. Hacktron은 범위, 상업적 타당성 또는 수행상의 제약을 근거로 본 혜택에 적합하지 않은 계약을 거절할 수 있습니다.

이 조건으로 시작하려면 데모를 예약하세요.
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