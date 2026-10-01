No Pwn, No Pay

2026년 10월 샘플 침투 테스트에서는 경비 관리 앱에서 치명 등급 1건과 높음 등급 5건의 문제가 발견되었습니다. 이 중 하나만 있어도 환불되지 않습니다.

치명 예측 가능한 비밀번호 재설정 토큰으로 계정 탈취 가능 높음 프로필 대량 할당으로 직원이 관리자가 될 수 있음 높음 관리자용 사용자 관리에 역할 검증 누락 높음 경비 상세 조회와 삭제 시 레코드 소유권 미검증 높음 영수증 가져오기로 내부 서비스에 서버 측 요청 가능 높음 매니저가 소속 부서 밖의 경비를 승인할 수 있음 중간 영수증 가져오기가 검증되지 않은 파일 형식을 저장 중간 CSV 내보내기로 다른 직원의 경비 내역 노출