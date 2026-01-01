Hacktron vs Horizon3.ai
NodeZero führt die Pentests aus, die Ihr Team konfiguriert und plant, bei Flex für 15 $ pro Asset und Test. Hacktron Red testet ständig und erfasst neue Assets, sobald sie auftauchen, während Forscher die Agenten überwachen.
Vergleich
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Umfang
|Ihre gesamte Organisation: externe Dienste, Authentifizierung, SaaS-Anbieter, Lieferkette, Funktionen und Komponenten.
|Interne und externe Netzwerke, AWS und Azure, Kubernetes, Passwörter im Active Directory und die Wirkung von Phishing. Webanwendungen sind ein eigenes Produkt, NodeZero WebApp.
|Erkennung
|Beginnt bei den wenigen Assets, die Sie nennen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen.
|Findet Hosts, während es sich durch das von Ihnen festgelegte Netzwerk bewegt, optional mit OSINT.
|Tests
|Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, den Agenten rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung ausführen.
|Ihr Team konfiguriert und plant die Tests, mit oder ohne Zugangsdaten. Interne Tests brauchen einen Docker-Host oder eine OVA-Appliance in Ihrem Netzwerk.
|Befunde
|Kritische Angriffspfade, gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind, mit Request, Response und Belegen für jeden Schritt.
|Nachweis von Ausnutzung und Auswirkung, mit visuellen Angriffspfaden und ihren Ursachen.
|Fixes
|Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die die ganze Angriffsklasse stoppen, dann ein erneuter Angriff, der bestätigt, dass der Pfad geschlossen ist.
|Hinweise zur Abhilfe, Fix Actions und ein Retest per Klick mit Verify.
|Aufsicht
|Forscher überwachen die Agenten, und destruktive Aktionen sind ausgeschlossen. Könnte ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen, stoppen wir und melden uns bei Ihnen.
|Läuft automatisch.
Preis
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Tarif
|Individuell, auf Ihre Organisation zugeschnitten.
|Pro Asset: Flex für 15 $ pro Asset und Test, oder Core 50 $, Pro 65 $ und Elite 85 $ pro Asset und Jahr mit unbegrenzten Tests. Ein Asset ist ein Server, ein Arbeitsplatzrechner, ein Gerät, eine Cloud-Ressource oder ein aus dem Internet erreichbarer Dienst.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|NodeZero WebApp, 10.000 $ pro Anwendung und Test.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Tests, die ständig laufen, ohne dass Ihr Team sie planen muss. Red testet neue Assets, sobald sie auftauchen, während Forscher die Agenten überwachen. Jeder nachgewiesene Pfad kommt mit Belegen für jeden Schritt und einer empfohlenen Änderung, die ihn schließt, bestätigt durch einen erneuten Angriff.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Ist das Testen sicher?
Ja. Destruktive Aktionen sind ausgeschlossen, unsere Forscher überwachen die Agenten, und wir stoppen und melden uns bei Ihnen, wenn ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen könnte.
Was ist der Unterschied zu einem Pentest?
Ein Pentest testet einen festen Umfang einmal. Red Teaming läuft ständig, sodass neue Assets und neu veröffentlichte Schwachstellen getestet werden, sobald sie auftauchen.