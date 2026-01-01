Hacktron vs Horizon3.ai

Umfang Ihre gesamte Organisation: externe Dienste, Authentifizierung, SaaS-Anbieter, Lieferkette, Funktionen und Komponenten. Interne und externe Netzwerke, AWS und Azure, Kubernetes, Passwörter im Active Directory und die Wirkung von Phishing. Webanwendungen sind ein eigenes Produkt, NodeZero WebApp.

Erkennung Beginnt bei den wenigen Assets, die Sie nennen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen. Findet Hosts, während es sich durch das von Ihnen festgelegte Netzwerk bewegt, optional mit OSINT.

Tests Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, den Agenten rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung ausführen. Ihr Team konfiguriert und plant die Tests, mit oder ohne Zugangsdaten. Interne Tests brauchen einen Docker-Host oder eine OVA-Appliance in Ihrem Netzwerk.

Befunde Kritische Angriffspfade, gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind, mit Request, Response und Belegen für jeden Schritt. Nachweis von Ausnutzung und Auswirkung, mit visuellen Angriffspfaden und ihren Ursachen.

Fixes Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die die ganze Angriffsklasse stoppen, dann ein erneuter Angriff, der bestätigt, dass der Pfad geschlossen ist. Hinweise zur Abhilfe, Fix Actions und ein Retest per Klick mit Verify.