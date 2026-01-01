Hacktron vs CodeRabbit

Umfang Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request. KI-Code-Review jedes Pull Requests, für Qualität und Sicherheit.

Analyse Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden. Bildet mit einem Code-Graphen ab, was eine Änderung betrifft. In Advanced und Enterprise bewertet das Security-Review Befunde nach Erreichbarkeit und Ausnutzbarkeit.

Befunde Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung. Kommentare im Pull Request mit Schweregrad, Erreichbarkeit und Ausnutzbarkeit. Befunde aus Deep Scan enthalten Anleitungen zur Reproduktion.

Lernen Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben. Lernt aus Ihrer Nutzung und passt sich den Vorlieben Ihres Teams an.

Fixes Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request. Kann bestätigte Probleme in einem Pull Request beheben.