Hacktron vs CodeRabbit
CodeRabbit prüft die Codequalität und verlangt für das Security-Review von Pull Requests ab 72 $ pro Nutzer. Hacktron Review macht nur Sicherheit, ab 40 $ pro Entwickler, mit einem Proof of Concept an der verwundbaren Zeile. Hacktron Whitebox pentestet außerdem Ihre Anwendung. CodeRabbit nicht.
Vergleich
|Hacktron
|CodeRabbit
|Umfang
|Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request.
|KI-Code-Review jedes Pull Requests, für Qualität und Sicherheit.
|Analyse
|Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden.
|Bildet mit einem Code-Graphen ab, was eine Änderung betrifft. In Advanced und Enterprise bewertet das Security-Review Befunde nach Erreichbarkeit und Ausnutzbarkeit.
|Befunde
|Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung.
|Kommentare im Pull Request mit Schweregrad, Erreichbarkeit und Ausnutzbarkeit. Befunde aus Deep Scan enthalten Anleitungen zur Reproduktion.
|Lernen
|Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben.
|Lernt aus Ihrer Nutzung und passt sich den Vorlieben Ihres Teams an.
|Fixes
|Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request.
|Kann bestätigte Probleme in einem Pull Request beheben.
|Pentests
|Whitebox testet eine Anwendung anhand ihres Quellcodes und, wenn dynamische Tests aktiv sind, Ihre laufende Anwendung. Mit einem kostenlosen Retest und einem Testat.
|Keine angegeben. Deep Scan, pro Scan abgerechnet, prüft eingecheckten Code über den Diff hinaus und kann geeignete Exploits in einer Sandbox nachspielen.
Preis
|Hacktron
|CodeRabbit
|Tarif
|Review Pro, ab 40 $ pro Entwickler und Monat, mit 14 Tagen Testphase.
|Advanced, 72 $ pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung oder 90 $ monatlich. Essentials und Team kosten weniger und führen statische Sicherheitsprüfungen aus, ohne Security-Review für Pull Requests.
|Enthalten
|50 Pull Requests pro Entwickler, gemeinsam für Ihre Organisation, mit unbegrenzten Scans pro Pull Request.
|10 Reviews pro Entwickler und Stunde gemäß der Fair-Use-Richtlinie.
|Über dem Limit
|1 $ pro zusätzlichem Pull Request, standardmäßig aus.
|0,25 $ pro geprüfter Datei. Die Preise für Deep Scan variieren je Scan.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|Keine angegeben.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Ein Reviewer, der nur die Sicherheitsprobleme meldet, die ein Angreifer ausnutzen könnte, jeweils mit Angriffspfad, Proof of Concept und Fix an der verwundbaren Zeile, ab 40 $ pro Entwickler. Whitebox pentestet außerdem Ihre Anwendung anhand ihres Quellcodes, ab 50 $.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Wonach sucht Review?
Fehler in der Geschäftslogik, fehlerhafte Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection, Speichersicherheitsfehler, Schwachstellen in Infrastructure as Code, Lieferkettenrisiken und geleakte Secrets.
Mit welchen Git-Anbietern arbeitet Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps und Bitbucket. Befunde gehen außerdem an Slack, Jira und Linear.