Hacktron vs XBOW
XBOW greift aus dem Internet die Webanwendungen und APIs an, die Sie freigeben. Hacktron Red deckt Ihre gesamte Organisation ab, von externen Diensten und Authentifizierung bis zu SaaS-Anbietern und Lieferkette, und testet neue Assets, sobald sie auftauchen. Hacktron Whitebox pentestet eine Anwendung anhand ihres Quellcodes, ab 50 $.
Vergleich
|Hacktron
|XBOW
|Umfang
|Ihre gesamte Organisation: externe Dienste, Authentifizierung, SaaS-Anbieter, Lieferkette, Funktionen und Komponenten.
|Webanwendungen und APIs, die aus dem Internet erreichbar sind.
|Erkennung
|Beginnt bei den wenigen Assets, die Sie nennen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen.
|Testet die Ziele, die Sie freigeben. Ohne Inventar findet das XBOW-Team Ihre externen Anwendungen während des Auftrags.
|Tests
|Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, den Agenten rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung ausführen.
|Autonome Agenten laufen parallel, kontinuierlich oder auf Abruf. Standardmäßig Black-Box, mit Zugangsdaten, API-Spezifikationen oder Quellcode, wenn Sie diese hinzufügen.
|Befunde
|Kritische Angriffspfade, gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind, mit Request, Response und Belegen für jeden Schritt.
|Ein funktionierender Exploit für jeden Befund, mit Request und Response, Schritten zur Reproduktion und dem verketteten Angriffspfad.
|Fixes
|Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die die ganze Angriffsklasse stoppen, dann ein erneuter Angriff, der bestätigt, dass der Pfad geschlossen ist.
|Vorschläge für Code-Fixes, die an Ihr Ticketsystem gehen, mit unbegrenzten kostenlosen Retests.
|Aufsicht
|Forscher überwachen die Agenten, und destruktive Aktionen sind ausgeschlossen. Könnte ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen, stoppen wir und melden uns bei Ihnen.
|Kein Mensch steuert den Angriff. Das XBOW-Team betreut den Auftrag.
Preis
|Hacktron
|XBOW
|Tarif
|Individuell, auf Ihre Organisation zugeschnitten.
|Individuell, nutzungsbasiert und auf Ihre Umgebung zugeschnitten. Direkt oder über die Marktplätze von AWS, Google Cloud, Oracle und Microsoft erhältlich.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|In der Plattform enthalten.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Red testet Ihre gesamte Organisation, von externen Diensten und Authentifizierung bis zu SaaS-Anbietern und Lieferkette. Jeder nachgewiesene Pfad kommt mit Belegen für jeden Schritt und einer empfohlenen Designänderung, die ihn schließt, dann wiederholt Hacktron den Angriff zur Bestätigung. Whitebox ergänzt Pentests anhand des Quellcodes, ab 50 $.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Ist das Testen sicher?
Ja. Destruktive Aktionen sind ausgeschlossen, unsere Forscher überwachen die Agenten, und wir stoppen und melden uns bei Ihnen, wenn ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen könnte.
Was ist der Unterschied zu einem Pentest?
Ein Pentest testet einen festen Umfang einmal. Red Teaming läuft ständig, sodass neue Assets und neu veröffentlichte Schwachstellen getestet werden, sobald sie auftauchen.