Hacktron vs XBOW

Umfang Ihre gesamte Organisation: externe Dienste, Authentifizierung, SaaS-Anbieter, Lieferkette, Funktionen und Komponenten. Webanwendungen und APIs, die aus dem Internet erreichbar sind.

Erkennung Beginnt bei den wenigen Assets, die Sie nennen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen. Testet die Ziele, die Sie freigeben. Ohne Inventar findet das XBOW-Team Ihre externen Anwendungen während des Auftrags.

Tests Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, den Agenten rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung ausführen. Autonome Agenten laufen parallel, kontinuierlich oder auf Abruf. Standardmäßig Black-Box, mit Zugangsdaten, API-Spezifikationen oder Quellcode, wenn Sie diese hinzufügen.

Befunde Kritische Angriffspfade, gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind, mit Request, Response und Belegen für jeden Schritt. Ein funktionierender Exploit für jeden Befund, mit Request und Response, Schritten zur Reproduktion und dem verketteten Angriffspfad.

Fixes Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die die ganze Angriffsklasse stoppen, dann ein erneuter Angriff, der bestätigt, dass der Pfad geschlossen ist. Vorschläge für Code-Fixes, die an Ihr Ticketsystem gehen, mit unbegrenzten kostenlosen Retests.