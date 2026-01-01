Hacktron vs Pentera
Pentera automatisiert Angriffe auf Netzwerk, Identitäten und Cloud, verkauft als einzelne Module. Hacktron Red verbindet KI-Agenten mit Forschern, die sie überwachen, und empfiehlt für jeden nachgewiesenen Pfad die Änderung, die ihn schließt. Hacktron Whitebox pentestet eine Anwendung anhand ihres Quellcodes, ab 50 $.
Vergleich
|Hacktron
|Pentera
|Umfang
|Ihre gesamte Organisation: externe Dienste, Authentifizierung, SaaS-Anbieter, Lieferkette, Funktionen und Komponenten.
|Einzelne Module: Core für das interne Netzwerk, Surface für das externe Netzwerk und Cloud für Cloud-Identitäten und hybride Umgebungen, dazu Tests von Webanwendungen und APIs.
|Erkennung
|Beginnt bei den wenigen Assets, die Sie nennen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen.
|Surface sucht nach Schatten-IT und vergessenen Domains.
|Tests
|Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, den Agenten rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung ausführen.
|Automatisierte Angriffsketten, die sicher in der Produktion laufen, als Black-Box oder mit angenommenen Zugangsdaten.
|Befunde
|Kritische Angriffspfade, gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind, mit Request, Response und Belegen für jeden Schritt.
|Angriffspfade, abgebildet auf MITRE ATT&CK, mit jeder Angriffsaktion und dem Nachweis von Zugriff und Auswirkung.
|Fixes
|Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die die ganze Angriffsklasse stoppen, dann ein erneuter Angriff, der bestätigt, dass der Pfad geschlossen ist.
|Ursachenanalyse und Abhilfe-Workflows in Pentera Resolve sowie eine Wiederholung des Angriffspfads, um den Fix zu prüfen.
|Aufsicht
|Forscher überwachen die Agenten, und destruktive Aktionen sind ausgeschlossen. Könnte ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen, stoppen wir und melden uns bei Ihnen.
|Läuft automatisch.
Preis
|Hacktron
|Pentera
|Tarif
|Individuell, auf Ihre Organisation zugeschnitten.
|Individuell, über eine Demo.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|SECTOR11, ein optionaler Service, bei dem die Experten von Pentera für Sie testen.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Red testet Ihre Organisation ständig. Forscher weisen Angriffstechniken nach, KI-Agenten führen sie rund um die Uhr aus, und die Forscher überwachen die Agenten. Jeder nachgewiesene Pfad kommt mit Belegen für jeden Schritt und einer empfohlenen Designänderung, die ihn schließt, bestätigt durch einen erneuten Angriff.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Ist das Testen sicher?
Ja. Destruktive Aktionen sind ausgeschlossen, unsere Forscher überwachen die Agenten, und wir stoppen und melden uns bei Ihnen, wenn ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen könnte.
Was ist der Unterschied zu einem Pentest?
Ein Pentest testet einen festen Umfang einmal. Red Teaming läuft ständig, sodass neue Assets und neu veröffentlichte Schwachstellen getestet werden, sobald sie auftauchen.