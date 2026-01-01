Hacktron vs Pentera

Umfang Ihre gesamte Organisation: externe Dienste, Authentifizierung, SaaS-Anbieter, Lieferkette, Funktionen und Komponenten. Einzelne Module: Core für das interne Netzwerk, Surface für das externe Netzwerk und Cloud für Cloud-Identitäten und hybride Umgebungen, dazu Tests von Webanwendungen und APIs.

Erkennung Beginnt bei den wenigen Assets, die Sie nennen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen. Surface sucht nach Schatten-IT und vergessenen Domains.

Tests Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, den Agenten rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung ausführen. Automatisierte Angriffsketten, die sicher in der Produktion laufen, als Black-Box oder mit angenommenen Zugangsdaten.

Befunde Kritische Angriffspfade, gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind, mit Request, Response und Belegen für jeden Schritt. Angriffspfade, abgebildet auf MITRE ATT&CK, mit jeder Angriffsaktion und dem Nachweis von Zugriff und Auswirkung.

Fixes Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die die ganze Angriffsklasse stoppen, dann ein erneuter Angriff, der bestätigt, dass der Pfad geschlossen ist. Ursachenanalyse und Abhilfe-Workflows in Pentera Resolve sowie eine Wiederholung des Angriffspfads, um den Fix zu prüfen.