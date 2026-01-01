Hacktron vs Greptile
Greptile kommentiert Stil, Logik und Sicherheit. Hacktron Review macht nur Sicherheit, mit einem Proof of Concept an der verwundbaren Zeile. Hacktron Whitebox pentestet außerdem Ihre Anwendung. Greptile nicht.
Vergleich
|Hacktron
|Greptile
|Umfang
|Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request.
|KI-Agenten, die Pull Requests prüfen und testen, von Stil über Logik bis Sicherheit.
|Analyse
|Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden.
|Erstellt einen Graphen Ihrer Dateien, Funktionen und Abhängigkeiten und betrachtet Auswirkungen über den Diff hinaus.
|Befunde
|Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung.
|Review-Kommentare im Pull Request mit einer Zusammenfassung.
|Lernen
|Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben.
|Lernt aus Diskussionen, Antworten und Reaktionen im Team und daraus, welche Kommentare spätere Commits umsetzen.
|Fixes
|Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request.
|„Fix with your Agent“ schickt ein Problem an einen Coding-Agenten wie Claude Code, Codex, Cursor oder Devin. Kommentare werden aufgelöst, sobald Sie den Fix pushen.
|Pentests
|Whitebox testet eine Anwendung anhand ihres Quellcodes und, wenn dynamische Tests aktiv sind, Ihre laufende Anwendung. Mit einem kostenlosen Retest und einem Testat.
|Keine angegeben.
Preis
|Hacktron
|Greptile
|Tarif
|Review Pro, ab 40 $ pro Entwickler und Monat, mit 14 Tagen Testphase.
|Pro, 1 $ pro Credit ohne Sitzplatzgebühren, mit 14 Tagen Testphase.
|Enthalten
|50 Pull Requests pro Entwickler, gemeinsam für Ihre Organisation, mit unbegrenzten Scans pro Pull Request.
|Vorausbezahlte Credits für Ihre ganze Organisation. Ein Base-Review kostet 1 Credit, Plus 3 und Apex 10.
|Über dem Limit
|1 $ pro zusätzlichem Pull Request, standardmäßig aus.
|Kaufen Sie bei Bedarf weitere Credits.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|Keine angegeben.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Ein Reviewer, der nur die Sicherheitsprobleme meldet, die ein Angreifer ausnutzen könnte, jeweils mit Angriffspfad, Proof of Concept und Fix an der verwundbaren Zeile, ab 40 $ pro Entwickler. Whitebox pentestet außerdem Ihre Anwendung anhand ihres Quellcodes, ab 50 $.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Wonach sucht Review?
Fehler in der Geschäftslogik, fehlerhafte Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection, Speichersicherheitsfehler, Schwachstellen in Infrastructure as Code, Lieferkettenrisiken und geleakte Secrets.
Mit welchen Git-Anbietern arbeitet Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps und Bitbucket. Befunde gehen außerdem an Slack, Jira und Linear.