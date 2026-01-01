Hacktron vs Greptile

Umfang Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request. KI-Agenten, die Pull Requests prüfen und testen, von Stil über Logik bis Sicherheit.

Analyse Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden. Erstellt einen Graphen Ihrer Dateien, Funktionen und Abhängigkeiten und betrachtet Auswirkungen über den Diff hinaus.

Befunde Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung. Review-Kommentare im Pull Request mit einer Zusammenfassung.

Lernen Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben. Lernt aus Diskussionen, Antworten und Reaktionen im Team und daraus, welche Kommentare spätere Commits umsetzen.

Fixes Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request. „Fix with your Agent“ schickt ein Problem an einen Coding-Agenten wie Claude Code, Codex, Cursor oder Devin. Kommentare werden aufgelöst, sobald Sie den Fix pushen.