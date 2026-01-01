Hacktron vs Snyk
Snyk lässt einen Check ab einem von Ihnen gewählten Schweregrad fehlschlagen. Hacktron Review zeigt, wie ein Angreifer den Befund ausnutzen würde, mit einem Proof of Concept an der verwundbaren Zeile. Die KI-Pentests von Snyk kosten im Enterprise-Tarif 4.000 Credits und laufen standardmäßig als Black-Box. Hacktron Whitebox liest Ihren Quellcode und beginnt bei 50 $.
Vergleich
|Hacktron
|Snyk
|Umfang
|Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request.
|Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets sowie API und Web auf einer Plattform.
|Analyse
|Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden.
|Statische Analyse, die KI-Modelle mit den Sicherheitsdaten von Snyk kombiniert, für jeden Pull Request und jedes Repository.
|Befunde
|Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung.
|Checks im Pull Request, die ab einem von Ihnen gewählten Schweregrad fehlschlagen können.
|Lernen
|Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben.
|Ihr Team legt Ausnahmen und Sicherheitsrichtlinien fest.
|Fixes
|Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request.
|Snyk Agent Fix schreibt Code-Fixes, die Sie mit einem Klick übernehmen.
|Pentests
|Whitebox testet eine Anwendung anhand ihres Quellcodes und, wenn dynamische Tests aktiv sind, Ihre laufende Anwendung. Mit einem kostenlosen Retest und einem Testat.
|Evo Continuous Offensive Security im Enterprise-Tarif. Standardmäßig Black-Box, Grey-Box mit Quellkontext aus Snyk Code, mit reproduzierbaren Exploit-Belegen.
Preis
|Hacktron
|Snyk
|Tarif
|Review Pro, ab 40 $ pro Entwickler und Monat, mit 14 Tagen Testphase.
|Team, ab 25 $ pro Monat.
|Enthalten
|50 Pull Requests pro Entwickler, gemeinsam für Ihre Organisation, mit unbegrenzten Scans pro Pull Request.
|Bis zu 10 Entwickler und 1.000 Snyk-Code-Tests pro Monat.
|Über dem Limit
|1 $ pro zusätzlichem Pull Request, standardmäßig aus.
|Nicht angegeben.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|Nur Enterprise, 4.000 Credits pro Bewertung zu 1 $ pro Credit.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Jeder Befund im Pull Request zeigt, wie ein Angreifer ihn ausnutzen würde, mit Proof of Concept und Fix an der verwundbaren Zeile. Whitebox pentestet Ihre Anwendung anhand ihres Quellcodes, ab 50 $ und ohne Enterprise-Tarif.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Wonach sucht Review?
Fehler in der Geschäftslogik, fehlerhafte Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection, Speichersicherheitsfehler, Schwachstellen in Infrastructure as Code, Lieferkettenrisiken und geleakte Secrets.
Mit welchen Git-Anbietern arbeitet Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps und Bitbucket. Befunde gehen außerdem an Slack, Jira und Linear.