Hacktron vs Snyk

Umfang Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request. Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets sowie API und Web auf einer Plattform.

Analyse Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden. Statische Analyse, die KI-Modelle mit den Sicherheitsdaten von Snyk kombiniert, für jeden Pull Request und jedes Repository.

Befunde Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung. Checks im Pull Request, die ab einem von Ihnen gewählten Schweregrad fehlschlagen können.

Lernen Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben. Ihr Team legt Ausnahmen und Sicherheitsrichtlinien fest.

Fixes Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request. Snyk Agent Fix schreibt Code-Fixes, die Sie mit einem Klick übernehmen.