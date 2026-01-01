Hacktron vs Aikido

Umfang Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request. Code, Cloud, Pentests und Laufzeitschutz, darunter SAST, Abhängigkeiten, Secrets, Container und DAST.

Analyse Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden. Statische Prüfungen laufen auf dem Diff. Deep Review, ein Agent, holt Kontext von außerhalb der geänderten Zeilen und prüft Sicherheit und Qualität.

Befunde Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung. Inline-Kommentare im Pull Request mit Vorschlägen für Fixes.

Lernen Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben. Speichert Kontext aus den Antworten der Entwickler im Repository-Gedächtnis und liest akzeptierte Risiken aus Dateien wie AGENTS.md.

Fixes Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request. Antworten Sie „Can you fix this?“, und Aikido öffnet einen Pull Request, wenn die Fixes aktiviert sind.