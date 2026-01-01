Hacktron vs Aikido
Aikido deckt Code, Cloud und Laufzeit ab. Hacktron macht offensive Sicherheit: Ein Whitebox-Pentest kostet etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen, während der typische Pentest einer Anwendung bei Aikido 4.000 $ kostet.
Vergleich
|Hacktron
|Aikido
|Umfang
|Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request.
|Code, Cloud, Pentests und Laufzeitschutz, darunter SAST, Abhängigkeiten, Secrets, Container und DAST.
|Analyse
|Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden.
|Statische Prüfungen laufen auf dem Diff. Deep Review, ein Agent, holt Kontext von außerhalb der geänderten Zeilen und prüft Sicherheit und Qualität.
|Befunde
|Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung.
|Inline-Kommentare im Pull Request mit Vorschlägen für Fixes.
|Lernen
|Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben.
|Speichert Kontext aus den Antworten der Entwickler im Repository-Gedächtnis und liest akzeptierte Risiken aus Dateien wie AGENTS.md.
|Fixes
|Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request.
|Antworten Sie „Can you fix this?“, und Aikido öffnet einen Pull Request, wenn die Fixes aktiviert sind.
|Pentests
|Whitebox testet eine Anwendung anhand ihres Quellcodes und, wenn dynamische Tests aktiv sind, Ihre laufende Anwendung. Mit einem kostenlosen Retest und einem Testat.
|White-Box, Grey-Box oder Black-Box. Eigene Agenten versuchen, jeden Befund erneut auszunutzen, und die Berichte enthalten ein Testat.
Preis
|Hacktron
|Aikido
|Tarif
|Review Pro, ab 40 $ pro Entwickler und Monat, mit 14 Tagen Testphase.
|Basic 350 $, Pro 700 $ oder Advanced 1.050 $ pro Monat für 10 Nutzer, mit 10 % Rabatt bei jährlicher Abrechnung.
|Enthalten
|50 Pull Requests pro Entwickler, gemeinsam für Ihre Organisation, mit unbegrenzten Scans pro Pull Request.
|Security-Review und Qualitätsprüfungen für Pull Requests ab Basic. Deep Review kostet 1 Credit pro Pull Request, mit 100 Credits pro Monat bei Pro und 200 bei Advanced.
|Über dem Limit
|1 $ pro zusätzlichem Pull Request, standardmäßig aus.
|Ein Credit entspricht 1 $ Guthaben.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|50 $ bis über 30.000 $ je nach Umfang, oder etwa 4.000 $ für eine Anwendung und ihre wichtigsten APIs.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Jeder Befund im Pull Request zeigt, wie ein Angreifer ihn ausnutzen würde, mit Angriffspfad, Proof of Concept und Fix an der verwundbaren Zeile. Wenn Sie einen Pentest brauchen, testet Whitebox eine Anwendung anhand ihres Quellcodes für etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Wonach sucht Review?
Fehler in der Geschäftslogik, fehlerhafte Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection, Speichersicherheitsfehler, Schwachstellen in Infrastructure as Code, Lieferkettenrisiken und geleakte Secrets.
Mit welchen Git-Anbietern arbeitet Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps und Bitbucket. Befunde gehen außerdem an Slack, Jira und Linear.