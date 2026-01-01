Hacktron vs Semgrep
Semgrep sagt Ihnen, was Sie beheben sollen. Hacktron Review zeigt, wie ein Angreifer es ausnutzen würde, mit einem Proof of Concept an der verwundbaren Zeile. Hacktron Whitebox pentestet außerdem Ihre Anwendung. Semgrep nicht.
Vergleich
|Hacktron
|Semgrep
|Umfang
|Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request.
|Semgrep Code für Ihren eigenen Code, Supply Chain für Abhängigkeiten und Malware und Secrets für Zugangsdaten.
|Analyse
|Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden.
|Deterministische statische Analyse für klassische Probleme und KI-Analyse für komplexe Schwachstellen wie Geschäftslogik.
|Befunde
|Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung.
|Kommentare in Pull und Merge Requests mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behebung.
|Lernen
|Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben.
|Lernt aus Triage-Entscheidungen. Memories passen die Behebungshinweise je Projekt und Regel an.
|Fixes
|Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request.
|Erzeugt Codeänderungen für Befunde aus Code und Supply Chain und öffnet einen Pull oder Merge Request.
|Pentests
|Whitebox testet eine Anwendung anhand ihres Quellcodes und, wenn dynamische Tests aktiv sind, Ihre laufende Anwendung. Mit einem kostenlosen Retest und einem Testat.
|Keine angegeben.
Preis
|Hacktron
|Semgrep
|Tarif
|Review Pro, ab 40 $ pro Entwickler und Monat, mit 14 Tagen Testphase.
|Teams, pro Beitragendem und Monat: Code 30 $, Supply Chain 30 $ und Secrets 15 $.
|Enthalten
|50 Pull Requests pro Entwickler, gemeinsam für Ihre Organisation, mit unbegrenzten Scans pro Pull Request.
|20 KI-Credits pro Entwickler und Monat und bis zu 500 private Repositorys.
|Über dem Limit
|1 $ pro zusätzlichem Pull Request, standardmäßig aus.
|Nicht angegeben.
|Pentest
|Whitebox, 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
|Keine angegeben.
Fragen
Was bekommen Sie mit Hacktron?
Jeder Befund zeigt, wie ein Angreifer ihn in Ihrer Codebasis ausnutzen würde, mit Angriffspfad, Proof of Concept und Fix an der verwundbaren Zeile. Whitebox pentestet außerdem Ihre Anwendung anhand ihres Quellcodes, ab 50 $.
Was umfasst ein Whitebox-Pentest?
Einen Pentest einer Anwendung anhand ihres Quellcodes, optional mit dynamischen Tests Ihrer laufenden Anwendung. Sie erhalten einen technischen Bericht und eine Management-Zusammenfassung, Hinweise zur Behebung, ein Testat und einen kostenlosen Retest. Das dient als Pentest-Nachweis für SOC 2, ISO 27001 und die Sicherheitsprüfungen Ihrer Kunden. Er kostet 50 $ bis 25.000 $, etwa 500 $ pro 100.000 Codezeilen.
Wonach sucht Review?
Fehler in der Geschäftslogik, fehlerhafte Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection, Speichersicherheitsfehler, Schwachstellen in Infrastructure as Code, Lieferkettenrisiken und geleakte Secrets.
Mit welchen Git-Anbietern arbeitet Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps und Bitbucket. Befunde gehen außerdem an Slack, Jira und Linear.