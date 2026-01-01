Hacktron vs Semgrep

Umfang Red testet Ihre gesamte Organisation, Whitebox eine Anwendung und Review jeden Pull Request. Semgrep Code für Ihren eigenen Code, Supply Chain für Abhängigkeiten und Malware und Secrets für Zugangsdaten.

Analyse Review liest jede Änderung mit Call Graphs Ihrer verbundenen Codebasen und kann so eine Schwachstelle außerhalb der geänderten Zeilen melden. Deterministische statische Analyse für klassische Probleme und KI-Analyse für komplexe Schwachstellen wie Geschäftslogik.

Befunde Ein Inline-Kommentar an der verwundbaren Zeile mit dem Angriffspfad, einem Proof of Concept und einem Prompt zur Behebung. Kommentare in Pull und Merge Requests mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behebung.

Lernen Ein Bedrohungsmodell aus Ihrem Code, Ihrer Regeldatei und hinzugefügten Dokumenten. Entwickler markieren einen Befund per Antwort als falsch positiv, akzeptiertes Risiko, gültig oder behoben. Lernt aus Triage-Entscheidungen. Memories passen die Behebungshinweise je Projekt und Regel an.

Fixes Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Bei Remediation testet der Agent von Hacktron den Befund, behebt ihn, fügt Tests hinzu und öffnet einen Pull Request. Erzeugt Codeänderungen für Befunde aus Code und Supply Chain und öffnet einen Pull oder Merge Request.