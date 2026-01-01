Hacktron vs Semgrep
O Semgrep diz o que corrigir. O Hacktron Review mostra como um atacante exploraria isso, com uma prova de conceito na linha vulnerável. O Hacktron Whitebox também faz um pentest da sua aplicação. O Semgrep não.
Comparação
|Hacktron
|Semgrep
|Escopo
|O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request.
|Semgrep Code para seu próprio código, Supply Chain para dependências e malware, e Secrets para credenciais.
|Análise
|O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas.
|Análise estática determinística para problemas clássicos e análise com IA para falhas complexas, como lógica de negócio.
|Achados
|Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir.
|Comentários em pull e merge requests com instruções de correção passo a passo.
|Aprendizado
|Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido.
|Aprende com as decisões de triagem. As memórias ajustam as orientações de correção por projeto e regra.
|Correções
|Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request.
|Gera mudanças de código para achados de Code e Supply Chain e abre um pull ou merge request.
|Pentests
|O Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte, e também a sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativados. Inclui um reteste gratuito e uma carta de atestado.
|Nenhum informado.
Preço
|Hacktron
|Semgrep
|Plano
|Review Pro, a partir de US$ 40 por desenvolvedor por mês, com teste de 14 dias.
|Teams, por colaborador por mês: Code US$ 30, Supply Chain US$ 30 e Secrets US$ 15.
|Inclui
|50 pull requests por desenvolvedor, compartilhados em toda a organização, com análises ilimitadas por pull request.
|20 créditos de IA por desenvolvedor por mês e até 500 repositórios privados.
|Acima do limite
|US$ 1 por pull request adicional, desativado por padrão.
|Não informado.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|Nenhum informado.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
Cada achado mostra como um atacante o exploraria no seu código, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e uma correção na linha vulnerável. O Whitebox também faz o pentest da sua aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
O que o Review procura?
Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos da cadeia de suprimentos e segredos vazados.
Com quais provedores de git o Review funciona?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. Os achados também vão para o Slack, o Jira e o Linear.