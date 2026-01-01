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Hacktron vs Semgrep
vs

O Semgrep diz o que corrigir. O Hacktron Review mostra como um atacante exploraria isso, com uma prova de conceito na linha vulnerável. O Hacktron Whitebox também faz um pentest da sua aplicação. O Semgrep não.

Comparação
Hacktron Semgrep
Escopo O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request. Semgrep Code para seu próprio código, Supply Chain para dependências e malware, e Secrets para credenciais.
Análise O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas. Análise estática determinística para problemas clássicos e análise com IA para falhas complexas, como lógica de negócio.
Achados Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir. Comentários em pull e merge requests com instruções de correção passo a passo.
Aprendizado Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido. Aprende com as decisões de triagem. As memórias ajustam as orientações de correção por projeto e regra.
Correções Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request. Gera mudanças de código para achados de Code e Supply Chain e abre um pull ou merge request.
Pentests O Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte, e também a sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativados. Inclui um reteste gratuito e uma carta de atestado. Nenhum informado.

Preço
Hacktron Semgrep
Plano Review Pro, a partir de US$ 40 por desenvolvedor por mês, com teste de 14 dias. Teams, por colaborador por mês: Code US$ 30, Supply Chain US$ 30 e Secrets US$ 15.
Inclui 50 pull requests por desenvolvedor, compartilhados em toda a organização, com análises ilimitadas por pull request. 20 créditos de IA por desenvolvedor por mês e até 500 repositórios privados.
Acima do limite US$ 1 por pull request adicional, desativado por padrão. Não informado.
Pentest Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código. Nenhum informado.

Perguntas

O que você ganha com a Hacktron?

Cada achado mostra como um atacante o exploraria no seu código, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e uma correção na linha vulnerável. O Whitebox também faz o pentest da sua aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.

O que inclui um pentest do Whitebox?

Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.

O que o Review procura?

Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos da cadeia de suprimentos e segredos vazados.

Com quais provedores de git o Review funciona?

GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. Os achados também vão para o Slack, o Jira e o Linear.

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