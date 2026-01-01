Hacktron vs Semgrep

Escopo O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request. Semgrep Code para seu próprio código, Supply Chain para dependências e malware, e Secrets para credenciais.

Análise O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas. Análise estática determinística para problemas clássicos e análise com IA para falhas complexas, como lógica de negócio.

Achados Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir. Comentários em pull e merge requests com instruções de correção passo a passo.

Aprendizado Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido. Aprende com as decisões de triagem. As memórias ajustam as orientações de correção por projeto e regra.

Correções Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request. Gera mudanças de código para achados de Code e Supply Chain e abre um pull ou merge request.