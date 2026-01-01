Hacktron vs Aikido
A Aikido cobre código, nuvem e tempo de execução. A Hacktron faz segurança ofensiva: um pentest do Whitebox custa cerca de US$ 500 a cada 100.000 linhas de código, enquanto o pentest típico de uma aplicação na Aikido custa US$ 4.000.
Comparação
|Hacktron
|Aikido
|Escopo
|O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request.
|Código, nuvem, pentests e proteção em tempo de execução, incluindo SAST, dependências, segredos, contêineres e DAST.
|Análise
|O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas.
|Verificações estáticas rodam sobre o diff. O Deep Review, um agente, traz contexto de fora das linhas alteradas e analisa segurança e qualidade.
|Achados
|Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir.
|Comentários em linha no pull request com correções sugeridas.
|Aprendizado
|Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido.
|Guarda o contexto das respostas dos desenvolvedores na memória do repositório e lê riscos aceitos de arquivos como AGENTS.md.
|Correções
|Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request.
|Responda “Can you fix this?” e a Aikido abre um pull request, se as correções estiverem ativadas.
|Pentests
|O Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte, e também a sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativados. Inclui um reteste gratuito e uma carta de atestado.
|Caixa branca, cinza ou preta. Agentes separados tentam explorar de novo cada achado, e os relatórios incluem uma carta de atestado.
Preço
|Hacktron
|Aikido
|Plano
|Review Pro, a partir de US$ 40 por desenvolvedor por mês, com teste de 14 dias.
|Basic US$ 350, Pro US$ 700 ou Advanced US$ 1.050 por mês para 10 usuários, com 10% de desconto no plano anual.
|Inclui
|50 pull requests por desenvolvedor, compartilhados em toda a organização, com análises ilimitadas por pull request.
|Revisão de segurança e verificações de qualidade em pull requests a partir do Basic. O Deep Review custa 1 crédito por pull request, com 100 créditos por mês no Pro e 200 no Advanced.
|Acima do limite
|US$ 1 por pull request adicional, desativado por padrão.
|Um crédito equivale a US$ 1 de saldo.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|De US$ 50 a mais de US$ 30.000 conforme o escopo, ou cerca de US$ 4.000 para uma aplicação e suas principais APIs.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
Cada achado em um pull request mostra como um atacante o exploraria, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e uma correção na linha vulnerável. Quando você precisa de um pentest, o Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte por cerca de US$ 500 a cada 100.000 linhas de código.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
O que o Review procura?
Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos da cadeia de suprimentos e segredos vazados.
Com quais provedores de git o Review funciona?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. Os achados também vão para o Slack, o Jira e o Linear.