Hacktron vs Aikido

Escopo O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request. Código, nuvem, pentests e proteção em tempo de execução, incluindo SAST, dependências, segredos, contêineres e DAST.

Análise O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas. Verificações estáticas rodam sobre o diff. O Deep Review, um agente, traz contexto de fora das linhas alteradas e analisa segurança e qualidade.

Achados Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir. Comentários em linha no pull request com correções sugeridas.

Aprendizado Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido. Guarda o contexto das respostas dos desenvolvedores na memória do repositório e lê riscos aceitos de arquivos como AGENTS.md.

Correções Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request. Responda “Can you fix this?” e a Aikido abre um pull request, se as correções estiverem ativadas.