Hacktron vs Snyk

Escopo O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request. Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets e API and Web, em uma única plataforma.

Análise O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas. Análise estática que combina modelos de IA com os dados de segurança do Snyk, em cada pull request e repositório.

Achados Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir. Checks no pull request que podem reprovar a partir da severidade que você escolher.

Aprendizado Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido. Sua equipe define exceções e políticas de segurança.

Correções Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request. O Snyk Agent Fix escreve correções de código que você aplica com um clique.