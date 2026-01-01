Hacktron vs Snyk
O Snyk reprova um check a partir da severidade que você escolher. O Hacktron Review mostra como um atacante exploraria o achado, com uma prova de conceito na linha vulnerável. Os pentests com IA do Snyk custam 4.000 créditos no Enterprise e são de caixa preta por padrão. O Hacktron Whitebox lê seu código-fonte e começa em US$ 50.
Comparação
|Hacktron
|Snyk
|Escopo
|O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request.
|Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets e API and Web, em uma única plataforma.
|Análise
|O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas.
|Análise estática que combina modelos de IA com os dados de segurança do Snyk, em cada pull request e repositório.
|Achados
|Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir.
|Checks no pull request que podem reprovar a partir da severidade que você escolher.
|Aprendizado
|Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido.
|Sua equipe define exceções e políticas de segurança.
|Correções
|Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request.
|O Snyk Agent Fix escreve correções de código que você aplica com um clique.
|Pentests
|O Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte, e também a sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativados. Inclui um reteste gratuito e uma carta de atestado.
|Evo Continuous Offensive Security, no Enterprise. Caixa preta por padrão, caixa cinza com contexto do código do Snyk Code, com evidências de exploração reproduzíveis.
Preço
|Hacktron
|Snyk
|Plano
|Review Pro, a partir de US$ 40 por desenvolvedor por mês, com teste de 14 dias.
|Team, a partir de US$ 25 por mês.
|Inclui
|50 pull requests por desenvolvedor, compartilhados em toda a organização, com análises ilimitadas por pull request.
|Até 10 desenvolvedores e 1.000 testes do Snyk Code por mês.
|Acima do limite
|US$ 1 por pull request adicional, desativado por padrão.
|Não informado.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|Só no Enterprise, 4.000 créditos por avaliação a US$ 1 o crédito.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
Cada achado em um pull request mostra como um atacante o exploraria, com uma prova de conceito e uma correção na linha vulnerável. O Whitebox faz o pentest da sua aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50 e sem plano Enterprise.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
O que o Review procura?
Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos da cadeia de suprimentos e segredos vazados.
Com quais provedores de git o Review funciona?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. Os achados também vão para o Slack, o Jira e o Linear.