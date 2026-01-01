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Hacktron vs Snyk
vs

O Snyk reprova um check a partir da severidade que você escolher. O Hacktron Review mostra como um atacante exploraria o achado, com uma prova de conceito na linha vulnerável. Os pentests com IA do Snyk custam 4.000 créditos no Enterprise e são de caixa preta por padrão. O Hacktron Whitebox lê seu código-fonte e começa em US$ 50.

Comparação
Hacktron Snyk
Escopo O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request. Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets e API and Web, em uma única plataforma.
Análise O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas. Análise estática que combina modelos de IA com os dados de segurança do Snyk, em cada pull request e repositório.
Achados Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir. Checks no pull request que podem reprovar a partir da severidade que você escolher.
Aprendizado Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido. Sua equipe define exceções e políticas de segurança.
Correções Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request. O Snyk Agent Fix escreve correções de código que você aplica com um clique.
Pentests O Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte, e também a sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativados. Inclui um reteste gratuito e uma carta de atestado. Evo Continuous Offensive Security, no Enterprise. Caixa preta por padrão, caixa cinza com contexto do código do Snyk Code, com evidências de exploração reproduzíveis.

Preço
Hacktron Snyk
Plano Review Pro, a partir de US$ 40 por desenvolvedor por mês, com teste de 14 dias. Team, a partir de US$ 25 por mês.
Inclui 50 pull requests por desenvolvedor, compartilhados em toda a organização, com análises ilimitadas por pull request. Até 10 desenvolvedores e 1.000 testes do Snyk Code por mês.
Acima do limite US$ 1 por pull request adicional, desativado por padrão. Não informado.
Pentest Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código. Só no Enterprise, 4.000 créditos por avaliação a US$ 1 o crédito.

Perguntas

O que você ganha com a Hacktron?

Cada achado em um pull request mostra como um atacante o exploraria, com uma prova de conceito e uma correção na linha vulnerável. O Whitebox faz o pentest da sua aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50 e sem plano Enterprise.

O que inclui um pentest do Whitebox?

Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.

O que o Review procura?

Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos da cadeia de suprimentos e segredos vazados.

Com quais provedores de git o Review funciona?

GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. Os achados também vão para o Slack, o Jira e o Linear.

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