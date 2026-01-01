Hacktron vs Greptile

Escopo O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request. Agentes de IA que revisam e testam pull requests, do estilo à lógica e à segurança.

Análise O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas. Monta um grafo dos seus arquivos, funções e dependências, e analisa o impacto além do diff.

Achados Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir. Comentários de revisão no pull request, com um resumo.

Aprendizado Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido. Aprende com discussões, respostas e reações da equipe, e com quais comentários os commits seguintes resolvem.

Correções Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request. “Fix with your Agent” envia um problema a um agente de código como Claude Code, Codex, Cursor ou Devin. Os comentários são resolvidos depois que você faz push da correção.