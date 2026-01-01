Hacktron vs Greptile
O Greptile comenta estilo, lógica e segurança. O Hacktron Review só faz segurança, com uma prova de conceito na linha vulnerável. O Hacktron Whitebox também faz um pentest da sua aplicação. O Greptile não.
Comparação
|Hacktron
|Greptile
|Escopo
|O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request.
|Agentes de IA que revisam e testam pull requests, do estilo à lógica e à segurança.
|Análise
|O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas.
|Monta um grafo dos seus arquivos, funções e dependências, e analisa o impacto além do diff.
|Achados
|Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir.
|Comentários de revisão no pull request, com um resumo.
|Aprendizado
|Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido.
|Aprende com discussões, respostas e reações da equipe, e com quais comentários os commits seguintes resolvem.
|Correções
|Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request.
|“Fix with your Agent” envia um problema a um agente de código como Claude Code, Codex, Cursor ou Devin. Os comentários são resolvidos depois que você faz push da correção.
|Pentests
|O Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte, e também a sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativados. Inclui um reteste gratuito e uma carta de atestado.
|Nenhum informado.
Preço
|Hacktron
|Greptile
|Plano
|Review Pro, a partir de US$ 40 por desenvolvedor por mês, com teste de 14 dias.
|Pro, US$ 1 por crédito sem cobrança por assento, com teste de 14 dias.
|Inclui
|50 pull requests por desenvolvedor, compartilhados em toda a organização, com análises ilimitadas por pull request.
|Créditos pré-pagos compartilhados em toda a organização. Uma revisão Base custa 1 crédito, Plus 3 e Apex 10.
|Acima do limite
|US$ 1 por pull request adicional, desativado por padrão.
|Compre mais créditos quando precisar.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|Nenhum informado.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
Um revisor que reporta apenas os problemas de segurança que um atacante poderia explorar, cada um com o caminho de ataque, uma prova de conceito e uma correção na linha vulnerável, a partir de US$ 40 por desenvolvedor. O Whitebox também faz o pentest da sua aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
O que o Review procura?
Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos da cadeia de suprimentos e segredos vazados.
Com quais provedores de git o Review funciona?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. Os achados também vão para o Slack, o Jira e o Linear.