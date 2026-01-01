Hacktron vs Pentera

Escopo Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes. Módulos separados: Core para a rede interna, Surface para a rede externa e Cloud para identidade em nuvem e ambientes híbridos, além de testes de aplicações web e APIs.

Descoberta Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem. O Surface procura shadow IT e domínios esquecidos.

Testes Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Cadeias de ataque automatizadas que rodam com segurança em produção, em caixa-preta ou com credenciais presumidas.

Achados Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa. Caminhos de ataque mapeados para o MITRE ATT&CK, com cada ação de ataque e prova de acesso e impacto.

Correções Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado. Análise de causa-raiz e fluxos de correção no Pentera Resolve, e uma nova execução do caminho de ataque para verificar a correção.