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Hacktron vs Pentera
vs

A Pentera automatiza ataques em rede, identidade e nuvem, vendidos em módulos separados. O Hacktron Red combina agentes de IA com pesquisadores que os supervisionam e recomenda a mudança que fecha cada caminho comprovado. O Hacktron Whitebox faz o pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.

Comparação
Hacktron Pentera
Escopo Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes. Módulos separados: Core para a rede interna, Surface para a rede externa e Cloud para identidade em nuvem e ambientes híbridos, além de testes de aplicações web e APIs.
Descoberta Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem. O Surface procura shadow IT e domínios esquecidos.
Testes Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Cadeias de ataque automatizadas que rodam com segurança em produção, em caixa-preta ou com credenciais presumidas.
Achados Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa. Caminhos de ataque mapeados para o MITRE ATT&CK, com cada ação de ataque e prova de acesso e impacto.
Correções Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado. Análise de causa-raiz e fluxos de correção no Pentera Resolve, e uma nova execução do caminho de ataque para verificar a correção.
Supervisão Pesquisadores supervisionam os agentes e ações destrutivas estão fora de questão. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato. Roda automaticamente.

Preço
Hacktron Pentera
Plano Personalizado, conforme o escopo da sua organização. Personalizado, por meio de uma demonstração.
Pentest Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código. SECTOR11, um serviço opcional em que os especialistas da Pentera testam por você.

Perguntas

O que você ganha com a Hacktron?

O Red testa sua organização o tempo todo. Pesquisadores comprovam técnicas de ataque, agentes de IA as executam 24 horas por dia e os pesquisadores supervisionam os agentes. Cada caminho comprovado vem com evidências de cada etapa e uma mudança de design recomendada que o fecha, confirmada por uma nova execução.

O que inclui um pentest do Whitebox?

Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.

Os testes são seguros?

Sim. Ações destrutivas estão fora de questão, nossos pesquisadores supervisionam os agentes, e paramos e entramos em contato se um teste puder afetar a disponibilidade.

Qual a diferença para um pentest?

Um pentest testa um escopo fixo uma única vez. O red teaming roda o tempo todo, então novos ativos e vulnerabilidades recém-divulgadas são testados assim que aparecem.

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