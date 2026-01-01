Hacktron vs Pentera
A Pentera automatiza ataques em rede, identidade e nuvem, vendidos em módulos separados. O Hacktron Red combina agentes de IA com pesquisadores que os supervisionam e recomenda a mudança que fecha cada caminho comprovado. O Hacktron Whitebox faz o pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.
Comparação
|Hacktron
|Pentera
|Escopo
|Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes.
|Módulos separados: Core para a rede interna, Surface para a rede externa e Cloud para identidade em nuvem e ambientes híbridos, além de testes de aplicações web e APIs.
|Descoberta
|Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem.
|O Surface procura shadow IT e domínios esquecidos.
|Testes
|Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica.
|Cadeias de ataque automatizadas que rodam com segurança em produção, em caixa-preta ou com credenciais presumidas.
|Achados
|Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa.
|Caminhos de ataque mapeados para o MITRE ATT&CK, com cada ação de ataque e prova de acesso e impacto.
|Correções
|Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado.
|Análise de causa-raiz e fluxos de correção no Pentera Resolve, e uma nova execução do caminho de ataque para verificar a correção.
|Supervisão
|Pesquisadores supervisionam os agentes e ações destrutivas estão fora de questão. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato.
|Roda automaticamente.
Preço
|Hacktron
|Pentera
|Plano
|Personalizado, conforme o escopo da sua organização.
|Personalizado, por meio de uma demonstração.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|SECTOR11, um serviço opcional em que os especialistas da Pentera testam por você.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
O Red testa sua organização o tempo todo. Pesquisadores comprovam técnicas de ataque, agentes de IA as executam 24 horas por dia e os pesquisadores supervisionam os agentes. Cada caminho comprovado vem com evidências de cada etapa e uma mudança de design recomendada que o fecha, confirmada por uma nova execução.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
Os testes são seguros?
Sim. Ações destrutivas estão fora de questão, nossos pesquisadores supervisionam os agentes, e paramos e entramos em contato se um teste puder afetar a disponibilidade.
Qual a diferença para um pentest?
Um pentest testa um escopo fixo uma única vez. O red teaming roda o tempo todo, então novos ativos e vulnerabilidades recém-divulgadas são testados assim que aparecem.