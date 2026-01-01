Hacktron vs CodeRabbit

Escopo O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request. Revisão de código com IA em cada pull request, de qualidade e de segurança.

Análise O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas. Mapeia o que uma mudança afeta com um grafo de código. No Advanced e no Enterprise, a revisão de segurança classifica os achados por alcançabilidade e explorabilidade.

Achados Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir. Comentários no pull request com severidade, alcançabilidade e explorabilidade. Achados do Deep Scan trazem guias de reprodução.

Aprendizado Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido. Aprende com o seu uso e se adapta às preferências da sua equipe.

Correções Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request. Pode corrigir problemas verificados em um pull request.