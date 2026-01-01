Hacktron vs CodeRabbit
O CodeRabbit revisa a qualidade do código e cobra a partir de US$ 72 por usuário pela revisão de segurança de pull requests. O Hacktron Review só faz segurança, a partir de US$ 40 por desenvolvedor, com uma prova de conceito na linha vulnerável. O Hacktron Whitebox também faz um pentest da sua aplicação. O CodeRabbit não.
Comparação
|Hacktron
|CodeRabbit
|Escopo
|O Red testa toda a sua organização, o Whitebox uma aplicação e o Review cada pull request.
|Revisão de código com IA em cada pull request, de qualidade e de segurança.
|Análise
|O Review lê cada mudança com grafos de chamadas dos seus repositórios conectados, então pode relatar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas.
|Mapeia o que uma mudança afeta com um grafo de código. No Advanced e no Enterprise, a revisão de segurança classifica os achados por alcançabilidade e explorabilidade.
|Achados
|Um comentário em linha na linha vulnerável, com o caminho de ataque, uma prova de conceito e um prompt para corrigir.
|Comentários no pull request com severidade, alcançabilidade e explorabilidade. Achados do Deep Scan trazem guias de reprodução.
|Aprendizado
|Um modelo de ameaças a partir do seu código, do seu arquivo de regras e dos documentos adicionados. Os desenvolvedores respondem para marcar um achado como falso positivo, risco aceito, válido ou corrigido.
|Aprende com o seu uso e se adapta às preferências da sua equipe.
|Correções
|Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, no Claude ou no Codex. Com o Remediation, o agente da Hacktron testa o achado, corrige, adiciona testes e abre um pull request.
|Pode corrigir problemas verificados em um pull request.
|Pentests
|O Whitebox testa uma aplicação a partir do código-fonte, e também a sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativados. Inclui um reteste gratuito e uma carta de atestado.
|Nenhum informado. O Deep Scan, cobrado por análise, verifica o código commitado além do diff e pode reproduzir exploits elegíveis em um sandbox.
Preço
|Hacktron
|CodeRabbit
|Plano
|Review Pro, a partir de US$ 40 por desenvolvedor por mês, com teste de 14 dias.
|Advanced, US$ 72 por usuário por mês no plano anual ou US$ 90 no mensal. Essentials e Team custam menos e fazem verificações de segurança estáticas, sem revisão de segurança de pull requests.
|Inclui
|50 pull requests por desenvolvedor, compartilhados em toda a organização, com análises ilimitadas por pull request.
|10 revisões por desenvolvedor por hora, conforme a política de uso justo.
|Acima do limite
|US$ 1 por pull request adicional, desativado por padrão.
|US$ 0,25 por arquivo revisado. O preço do Deep Scan varia por análise.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|Nenhum informado.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
Um revisor que reporta apenas os problemas de segurança que um atacante poderia explorar, cada um com o caminho de ataque, uma prova de conceito e uma correção na linha vulnerável, a partir de US$ 40 por desenvolvedor. O Whitebox também faz o pentest da sua aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
O que o Review procura?
Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos da cadeia de suprimentos e segredos vazados.
Com quais provedores de git o Review funciona?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. Os achados também vão para o Slack, o Jira e o Linear.