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Hacktron vs XBOW
vs

A XBOW ataca pela internet as aplicações web e APIs que você aprova. O Hacktron Red cobre toda a sua organização, de serviços externos e autenticação a provedores SaaS e cadeia de suprimentos, e testa novos ativos assim que aparecem. O Hacktron Whitebox faz o pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.

Comparação
Hacktron XBOW
Escopo Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes. Aplicações web e APIs expostas à internet.
Descoberta Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem. Testa os alvos que você aprova. Sem um inventário, a equipe da XBOW encontra suas aplicações externas durante o projeto.
Testes Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Agentes autônomos rodam em paralelo, continuamente ou sob demanda. Caixa-preta por padrão, com credenciais, especificações de API ou código-fonte se você os adicionar.
Achados Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa. Um exploit funcional para cada achado, com a requisição e a resposta, os passos para reproduzir e o caminho de ataque encadeado.
Correções Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado. Sugestões de correção de código enviadas à sua ferramenta de tickets, com retestes gratuitos ilimitados.
Supervisão Pesquisadores supervisionam os agentes e ações destrutivas estão fora de questão. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato. Nenhuma pessoa conduz o ataque. A equipe da XBOW gerencia o projeto.

Preço
Hacktron XBOW
Plano Personalizado, conforme o escopo da sua organização. Personalizado, baseado em uso e conforme o escopo do seu ambiente. Vendido diretamente ou pelos marketplaces da AWS, Google Cloud, Oracle e Microsoft.
Pentest Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código. Incluído na plataforma.

Perguntas

O que você ganha com a Hacktron?

O Red testa toda a sua organização, de serviços externos e autenticação a provedores SaaS e cadeia de suprimentos. Cada caminho comprovado vem com evidências de cada etapa e uma mudança de design recomendada que o fecha, e depois a Hacktron executa o ataque de novo para confirmar. O Whitebox adiciona pentests a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.

O que inclui um pentest do Whitebox?

Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.

Os testes são seguros?

Sim. Ações destrutivas estão fora de questão, nossos pesquisadores supervisionam os agentes, e paramos e entramos em contato se um teste puder afetar a disponibilidade.

Qual a diferença para um pentest?

Um pentest testa um escopo fixo uma única vez. O red teaming roda o tempo todo, então novos ativos e vulnerabilidades recém-divulgadas são testados assim que aparecem.

Contato

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