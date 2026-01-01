Hacktron vs XBOW

Escopo Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes. Aplicações web e APIs expostas à internet.

Descoberta Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem. Testa os alvos que você aprova. Sem um inventário, a equipe da XBOW encontra suas aplicações externas durante o projeto.

Testes Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Agentes autônomos rodam em paralelo, continuamente ou sob demanda. Caixa-preta por padrão, com credenciais, especificações de API ou código-fonte se você os adicionar.

Achados Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa. Um exploit funcional para cada achado, com a requisição e a resposta, os passos para reproduzir e o caminho de ataque encadeado.

Correções Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado. Sugestões de correção de código enviadas à sua ferramenta de tickets, com retestes gratuitos ilimitados.