Hacktron vs XBOW
A XBOW ataca pela internet as aplicações web e APIs que você aprova. O Hacktron Red cobre toda a sua organização, de serviços externos e autenticação a provedores SaaS e cadeia de suprimentos, e testa novos ativos assim que aparecem. O Hacktron Whitebox faz o pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.
Comparação
|Hacktron
|XBOW
|Escopo
|Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes.
|Aplicações web e APIs expostas à internet.
|Descoberta
|Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem.
|Testa os alvos que você aprova. Sem um inventário, a equipe da XBOW encontra suas aplicações externas durante o projeto.
|Testes
|Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica.
|Agentes autônomos rodam em paralelo, continuamente ou sob demanda. Caixa-preta por padrão, com credenciais, especificações de API ou código-fonte se você os adicionar.
|Achados
|Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa.
|Um exploit funcional para cada achado, com a requisição e a resposta, os passos para reproduzir e o caminho de ataque encadeado.
|Correções
|Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado.
|Sugestões de correção de código enviadas à sua ferramenta de tickets, com retestes gratuitos ilimitados.
|Supervisão
|Pesquisadores supervisionam os agentes e ações destrutivas estão fora de questão. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato.
|Nenhuma pessoa conduz o ataque. A equipe da XBOW gerencia o projeto.
Preço
|Hacktron
|XBOW
|Plano
|Personalizado, conforme o escopo da sua organização.
|Personalizado, baseado em uso e conforme o escopo do seu ambiente. Vendido diretamente ou pelos marketplaces da AWS, Google Cloud, Oracle e Microsoft.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|Incluído na plataforma.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
O Red testa toda a sua organização, de serviços externos e autenticação a provedores SaaS e cadeia de suprimentos. Cada caminho comprovado vem com evidências de cada etapa e uma mudança de design recomendada que o fecha, e depois a Hacktron executa o ataque de novo para confirmar. O Whitebox adiciona pentests a partir do código-fonte, a partir de US$ 50.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
Os testes são seguros?
Sim. Ações destrutivas estão fora de questão, nossos pesquisadores supervisionam os agentes, e paramos e entramos em contato se um teste puder afetar a disponibilidade.
Qual a diferença para um pentest?
Um pentest testa um escopo fixo uma única vez. O red teaming roda o tempo todo, então novos ativos e vulnerabilidades recém-divulgadas são testados assim que aparecem.