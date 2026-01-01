Hacktron vs Horizon3.ai
O NodeZero executa os pentests que sua equipe configura e agenda, a US$ 15 por ativo em cada teste no Flex. O Hacktron Red testa o tempo todo e inclui novos ativos assim que aparecem, com pesquisadores supervisionando os agentes.
Comparação
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Escopo
|Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes.
|Redes internas e externas, AWS e Azure, Kubernetes, senhas do Active Directory e impacto de phishing. Aplicações web são um produto à parte, o NodeZero WebApp.
|Descoberta
|Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem.
|Encontra hosts à medida que avança pela rede que você define, com OSINT opcional.
|Testes
|Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica.
|Sua equipe configura e agenda os testes, com ou sem credenciais. Testes internos precisam de um host Docker ou de um appliance OVA dentro da sua rede.
|Achados
|Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa.
|Prova de exploração e de impacto, com caminhos de ataque visuais e suas causas-raiz.
|Correções
|Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado.
|Orientações de mitigação, Fix Actions e um reteste Verify com 1 clique.
|Supervisão
|Pesquisadores supervisionam os agentes e ações destrutivas estão fora de questão. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato.
|Roda automaticamente.
Preço
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Plano
|Personalizado, conforme o escopo da sua organização.
|Por ativo: Flex a US$ 15 por ativo em cada teste, ou Core US$ 50, Pro US$ 65 e Elite US$ 85 por ativo por ano com testes ilimitados. Um ativo é um servidor, estação de trabalho, dispositivo, recurso de nuvem ou serviço exposto à internet.
|Pentest
|Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
|NodeZero WebApp, US$ 10.000 por aplicação em cada teste.
Perguntas
O que você ganha com a Hacktron?
Testes que rodam o tempo todo sem que sua equipe precise agendá-los. O Red testa novos ativos assim que aparecem enquanto pesquisadores supervisionam os agentes. Cada caminho comprovado vem com evidências de cada etapa e uma mudança recomendada que o fecha, confirmada por uma nova execução.
O que inclui um pentest do Whitebox?
Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.
Os testes são seguros?
Sim. Ações destrutivas estão fora de questão, nossos pesquisadores supervisionam os agentes, e paramos e entramos em contato se um teste puder afetar a disponibilidade.
Qual a diferença para um pentest?
Um pentest testa um escopo fixo uma única vez. O red teaming roda o tempo todo, então novos ativos e vulnerabilidades recém-divulgadas são testados assim que aparecem.