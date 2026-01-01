Hacktron vs Horizon3.ai

Escopo Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes. Redes internas e externas, AWS e Azure, Kubernetes, senhas do Active Directory e impacto de phishing. Aplicações web são um produto à parte, o NodeZero WebApp.

Descoberta Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem. Encontra hosts à medida que avança pela rede que você define, com OSINT opcional.

Testes Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Sua equipe configura e agenda os testes, com ou sem credenciais. Testes internos precisam de um host Docker ou de um appliance OVA dentro da sua rede.

Achados Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa. Prova de exploração e de impacto, com caminhos de ataque visuais e suas causas-raiz.

Correções Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado. Orientações de mitigação, Fix Actions e um reteste Verify com 1 clique.