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Hacktron vs Horizon3.ai
vs

O NodeZero executa os pentests que sua equipe configura e agenda, a US$ 15 por ativo em cada teste no Flex. O Hacktron Red testa o tempo todo e inclui novos ativos assim que aparecem, com pesquisadores supervisionando os agentes.

Comparação
Hacktron Horizon3.ai
Escopo Toda a sua organização: serviços externos, autenticação, provedores SaaS, cadeia de suprimentos, funcionalidades e componentes. Redes internas e externas, AWS e Azure, Kubernetes, senhas do Active Directory e impacto de phishing. Aplicações web são um produto à parte, o NodeZero WebApp.
Descoberta Parte dos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, assim que aparecem. Encontra hosts à medida que avança pela rede que você define, com OSINT opcional.
Testes Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam 24 horas por dia contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Sua equipe configura e agenda os testes, com ou sem credenciais. Testes internos precisam de um host Docker ou de um appliance OVA dentro da sua rede.
Achados Caminhos de ataque críticos, reportados assim que são comprovados, com a requisição, a resposta e as evidências de cada etapa. Prova de exploração e de impacto, com caminhos de ataque visuais e suas causas-raiz.
Correções Mudanças de design, arquitetura e isolamento que impedem a classe de ataque, e depois uma nova execução do ataque para confirmar que o caminho foi fechado. Orientações de mitigação, Fix Actions e um reteste Verify com 1 clique.
Supervisão Pesquisadores supervisionam os agentes e ações destrutivas estão fora de questão. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato. Roda automaticamente.

Preço
Hacktron Horizon3.ai
Plano Personalizado, conforme o escopo da sua organização. Por ativo: Flex a US$ 15 por ativo em cada teste, ou Core US$ 50, Pro US$ 65 e Elite US$ 85 por ativo por ano com testes ilimitados. Um ativo é um servidor, estação de trabalho, dispositivo, recurso de nuvem ou serviço exposto à internet.
Pentest Whitebox, de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código. NodeZero WebApp, US$ 10.000 por aplicação em cada teste.

Perguntas

O que você ganha com a Hacktron?

Testes que rodam o tempo todo sem que sua equipe precise agendá-los. O Red testa novos ativos assim que aparecem enquanto pesquisadores supervisionam os agentes. Cada caminho comprovado vem com evidências de cada etapa e uma mudança recomendada que o fecha, confirmada por uma nova execução.

O que inclui um pentest do Whitebox?

Um pentest de uma aplicação a partir do código-fonte, com testes dinâmicos opcionais contra a sua aplicação implantada. Você recebe relatórios técnico e executivo, orientações de correção, uma carta de atestado e um reteste gratuito, que servem como evidência de pentest para SOC 2, ISO 27001 e as avaliações de segurança dos seus clientes. Custa de US$ 50 a US$ 25.000, cerca de US$ 500 por 100.000 linhas de código.

Os testes são seguros?

Sim. Ações destrutivas estão fora de questão, nossos pesquisadores supervisionam os agentes, e paramos e entramos em contato se um teste puder afetar a disponibilidade.

Qual a diferença para um pentest?

Um pentest testa um escopo fixo uma única vez. O red teaming roda o tempo todo, então novos ativos e vulnerabilidades recém-divulgadas são testados assim que aparecem.

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