OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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最高技術責任者
Mohan Pedhapati は Hacktron の共同創業者兼 CTO です。Discord、VS Code、Element でリモートコード実行の脆弱性を発見しており、2022 年に Black Hat USA と DEF CON で発表した ElectroVolt の研究では、Microsoft Teams を含む広く使われている 20 の Electron アプリを侵害しました。Hacktron では、Vercel が React2Shell のファイアウォールバイパスに支払った 100 万ドル超のうち 17 万ドルを自身のチームで獲得したほか、OpenAI の ChatGPT Atlas と Perplexity の Comet ブラウザーで重大な脆弱性を発見しました。以前は Cure53 でシニアセキュリティ監査担当者を務め、売上 150 万ユーロにまで成長したセキュリティコンサルティング会社 Electrovolt を創業しました。
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執筆：Mohan