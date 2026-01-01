Hacktron vs Pentera
Pentera는 네트워크, ID, 클라우드 전반의 공격을 자동화하며, 별도 모듈로 판매됩니다. Hacktron Red는 AI 에이전트와 이를 모니터링하는 연구원을 함께 운영하고, 입증된 각 경로를 차단하는 변경을 권장합니다. Hacktron Whitebox는 소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 50달러부터 시작합니다.
비교
|Hacktron
|Pentera
|범위
|조직 전체: 외부 서비스, 인증, SaaS 제공업체, 공급망, 기능, 구성 요소.
|별도 모듈: 내부 네트워크용 Core, 외부 네트워크용 Surface, 클라우드 ID와 하이브리드용 Cloud, 그리고 웹 애플리케이션 및 API 테스트.
|자산 탐색
|공유해 주신 소수의 자산에서 출발해, 아무도 목록에 올리지 않은 자산까지 나타나는 즉시 계속 찾아냅니다.
|Surface가 섀도 IT와 잊힌 도메인을 찾습니다.
|테스트
|연구원이 입증한 모든 기법은 워크플로가 되고, 에이전트가 이를 환경 내 일치하는 모든 부분에 24시간 실행합니다.
|프로덕션에서 안전하게 실행되는 자동화된 공격 체인. 블랙박스로, 또는 탈취를 가정한 자격 증명으로 실행됩니다.
|발견 사항
|치명적인 공격 경로를 입증하는 즉시 보고하며, 모든 단계의 요청, 응답, 증거를 제공합니다.
|MITRE ATT&CK에 매핑된 공격 경로와 모든 공격 동작, 접근 및 영향 증거.
|수정
|같은 유형의 공격을 막는 설계, 아키텍처, 격리 변경을 제안하고, 공격을 다시 실행해 경로가 차단되었는지 확인합니다.
|Pentera Resolve의 근본 원인 분석과 수정 워크플로, 수정 확인을 위한 공격 경로 재실행.
|감독
|연구원이 에이전트를 모니터링하며 파괴적인 작업은 금지됩니다. 테스트가 가용성에 영향을 줄 수 있으면 중단하고 연락드립니다.
|자동으로 실행됩니다.
가격
|Hacktron
|Pentera
|플랜
|맞춤형, 조직에 맞춰 범위를 정합니다.
|맞춤형, 데모를 통해 안내.
|침투 테스트
|Whitebox, 50달러~25,000달러, 코드 10만 줄당 약 500달러.
|Pentera 전문가가 대신 테스트하는 선택형 서비스 SECTOR11.
자주 묻는 질문
Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요?
Red는 조직을 상시 테스트합니다. 연구원이 공격 기법을 입증하고, AI 에이전트가 이를 24시간 실행하며, 연구원이 에이전트를 모니터링합니다. 입증된 각 경로에는 모든 단계의 증거와 그 경로를 차단하는 설계 변경 권장 사항이 함께 제공되며, 재실행으로 확인됩니다.
Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요?
소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.
테스트는 안전한가요?
네. 파괴적인 작업은 금지되며, 연구원이 에이전트를 모니터링하고, 테스트가 가용성에 영향을 줄 수 있으면 중단하고 연락드립니다.
침투 테스트와 무엇이 다른가요?
침투 테스트는 고정된 범위를 한 번 테스트합니다. 레드팀 테스트는 상시 실행되므로, 새로운 자산과 새로 공개된 취약점이 나타나는 즉시 테스트됩니다.
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