Hacktron vs Pentera

Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요? Red는 조직을 상시 테스트합니다. 연구원이 공격 기법을 입증하고, AI 에이전트가 이를 24시간 실행하며, 연구원이 에이전트를 모니터링합니다. 입증된 각 경로에는 모든 단계의 증거와 그 경로를 차단하는 설계 변경 권장 사항이 함께 제공되며, 재실행으로 확인됩니다.

Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요? 소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.

테스트는 안전한가요? 네. 파괴적인 작업은 금지되며, 연구원이 에이전트를 모니터링하고, 테스트가 가용성에 영향을 줄 수 있으면 중단하고 연락드립니다.