Hacktron vs Snyk

범위 Red 는 조직 전체를, Whitebox 는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review 는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다. 하나의 플랫폼에서 Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets, API & Web 제공.

분석 Review 는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다. AI 모델과 Snyk의 보안 데이터를 결합한 정적 분석을 모든 풀 리퀘스트와 저장소에 적용합니다.

발견 사항 취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다. 선택한 심각도에서 실패할 수 있는 풀 리퀘스트 검사.

학습 코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다. 팀이 무시 규칙과 보안 정책을 설정합니다.

수정 모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다. Snyk Agent Fix가 클릭 한 번으로 적용할 수 있는 코드 수정을 작성합니다.