Hacktron vs Snyk
Snyk은 선택한 심각도에서 검사를 실패시킵니다. Hacktron Review는 공격자가 발견 사항을 어떻게 악용할지 보여 주며, 취약한 줄에 개념 증명(PoC)을 제공합니다. Snyk의 AI 침투 테스트는 Enterprise에서 4,000크레딧이 들고 기본적으로 블랙박스로 실행됩니다. Hacktron Whitebox는 소스 코드를 읽으며 50달러부터 시작합니다.
비교
|Hacktron
|Snyk
|범위
|Red는 조직 전체를, Whitebox는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다.
|하나의 플랫폼에서 Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets, API & Web 제공.
|분석
|Review는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다.
|AI 모델과 Snyk의 보안 데이터를 결합한 정적 분석을 모든 풀 리퀘스트와 저장소에 적용합니다.
|발견 사항
|취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다.
|선택한 심각도에서 실패할 수 있는 풀 리퀘스트 검사.
|학습
|코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다.
|팀이 무시 규칙과 보안 정책을 설정합니다.
|수정
|모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다.
|Snyk Agent Fix가 클릭 한 번으로 적용할 수 있는 코드 수정을 작성합니다.
|침투 테스트
|Whitebox는 소스 코드를 기반으로, 동적 테스트가 켜져 있으면 배포된 앱을 대상으로도 애플리케이션 하나를 테스트합니다. 무료 재테스트 1회와 확인서가 포함됩니다.
|Enterprise의 Evo Continuous Offensive Security. 기본은 블랙박스이며, Snyk Code의 소스 컨텍스트를 활용한 그레이박스도 가능하고, 재현 가능한 익스플로잇 증거를 제공합니다.
가격
|Hacktron
|Snyk
|플랜
|Review Pro, 개발자당 월 40달러부터, 14일 체험 제공.
|Team, 월 25달러부터.
|포함 사항
|개발자당 풀 리퀘스트 50개가 조직 전체에서 공유되며, 풀 리퀘스트당 스캔은 무제한입니다.
|개발자 최대 10명, 월 Snyk Code 테스트 1,000회.
|한도 초과 시
|추가 풀 리퀘스트당 1달러, 기본값은 꺼짐.
|명시되지 않음.
|침투 테스트
|Whitebox, 50달러~25,000달러, 코드 10만 줄당 약 500달러.
|Enterprise 전용, 평가당 4,000크레딧, 크레딧당 1달러.
자주 묻는 질문
Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요?
풀 리퀘스트의 각 발견 사항에 공격자가 이를 어떻게 악용할지가 나타나며, 취약한 줄에 개념 증명(PoC)과 수정이 함께 제공됩니다. Whitebox는 Enterprise 플랜 없이 50달러부터 소스 코드를 기반으로 애플리케이션 침투 테스트를 수행합니다.
Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요?
소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.
Review는 무엇을 찾나요?
비즈니스 로직 결함, 접근 제어 취약점, 인젝션, 프롬프트 인젝션, 메모리 안전성 버그, 코드형 인프라 노출, 공급망 위험, 유출된 시크릿을 찾습니다.
Review는 어떤 Git 제공업체와 함께 작동하나요?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket을 지원합니다. 발견 사항은 Slack, Jira, Linear로도 전송됩니다.
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