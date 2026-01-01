Hacktron vs CodeRabbit
CodeRabbit은 코드 품질을 리뷰하며, 풀 리퀘스트 보안 리뷰는 사용자당 72달러부터입니다. Hacktron Review는 보안만 다루며, 개발자당 40달러부터 취약한 줄에 개념 증명(PoC)을 제공합니다. Hacktron Whitebox는 CodeRabbit이 하지 않는 애플리케이션 침투 테스트도 수행합니다.
비교
|Hacktron
|CodeRabbit
|범위
|Red는 조직 전체를, Whitebox는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다.
|모든 풀 리퀘스트에 대한 AI 코드 리뷰. 보안뿐 아니라 품질도 다룹니다.
|분석
|Review는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다.
|코드 그래프로 변경 사항이 미치는 영향을 파악합니다. Advanced와 Enterprise에서는 보안 리뷰가 도달 가능성과 악용 가능성에 따라 발견 사항의 등급을 매깁니다.
|발견 사항
|취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다.
|심각도, 도달 가능성, 악용 가능성이 표시된 풀 리퀘스트 댓글. Deep Scan 발견 사항에는 재현 가이드가 추가됩니다.
|학습
|코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다.
|사용 방식에서 학습하고 팀의 선호에 맞춰 조정됩니다.
|수정
|모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다.
|검증된 문제를 풀 리퀘스트 안에서 수정할 수 있습니다.
|침투 테스트
|Whitebox는 소스 코드를 기반으로, 동적 테스트가 켜져 있으면 배포된 앱을 대상으로도 애플리케이션 하나를 테스트합니다. 무료 재테스트 1회와 확인서가 포함됩니다.
|명시되지 않음. 스캔당 과금되는 Deep Scan은 diff를 넘어 커밋된 코드를 검사하고, 조건에 맞는 익스플로잇을 샌드박스에서 재현할 수 있습니다.
가격
|Hacktron
|CodeRabbit
|플랜
|Review Pro, 개발자당 월 40달러부터, 14일 체험 제공.
|Advanced, 연간 결제 시 사용자당 월 72달러, 월간 결제 시 90달러. Essentials와 Team은 더 저렴하며 정적 보안 검사를 실행하지만 풀 리퀘스트 보안 리뷰는 없습니다.
|포함 사항
|개발자당 풀 리퀘스트 50개가 조직 전체에서 공유되며, 풀 리퀘스트당 스캔은 무제한입니다.
|공정 사용 정책에 따라 개발자당 시간당 리뷰 10회.
|한도 초과 시
|추가 풀 리퀘스트당 1달러, 기본값은 꺼짐.
|리뷰한 파일당 0.25달러. Deep Scan 가격은 스캔마다 다릅니다.
|침투 테스트
|Whitebox, 50달러~25,000달러, 코드 10만 줄당 약 500달러.
|명시되지 않음.
자주 묻는 질문
Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요?
공격자가 악용할 수 있는 보안 문제만 보고하는 리뷰어로, 각 문제에 공격 경로, 개념 증명(PoC), 취약한 줄의 수정이 함께 제공되며 개발자당 40달러부터입니다. Whitebox는 소스 코드를 기반으로 애플리케이션 침투 테스트도 수행하며, 50달러부터 시작합니다.
Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요?
소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.
Review는 무엇을 찾나요?
비즈니스 로직 결함, 접근 제어 취약점, 인젝션, 프롬프트 인젝션, 메모리 안전성 버그, 코드형 인프라 노출, 공급망 위험, 유출된 시크릿을 찾습니다.
Review는 어떤 Git 제공업체와 함께 작동하나요?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket을 지원합니다. 발견 사항은 Slack, Jira, Linear로도 전송됩니다.
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