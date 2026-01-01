Hacktron vs CodeRabbit

범위 Red 는 조직 전체를, Whitebox 는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review 는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다. 모든 풀 리퀘스트에 대한 AI 코드 리뷰. 보안뿐 아니라 품질도 다룹니다.

분석 Review 는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다. 코드 그래프로 변경 사항이 미치는 영향을 파악합니다. Advanced와 Enterprise에서는 보안 리뷰가 도달 가능성과 악용 가능성에 따라 발견 사항의 등급을 매깁니다.

발견 사항 취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다. 심각도, 도달 가능성, 악용 가능성이 표시된 풀 리퀘스트 댓글. Deep Scan 발견 사항에는 재현 가이드가 추가됩니다.

학습 코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다. 사용 방식에서 학습하고 팀의 선호에 맞춰 조정됩니다.

수정 모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다. 검증된 문제를 풀 리퀘스트 안에서 수정할 수 있습니다.