Hacktron vs Aikido

범위 Red 는 조직 전체를, Whitebox 는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review 는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다. 코드, 클라우드, 침투 테스트, 런타임 보호. SAST, 의존성, 시크릿, 컨테이너, DAST를 포함합니다.

분석 Review 는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다. 정적 검사는 diff를 대상으로 실행됩니다. 에이전트인 Deep Review는 변경된 줄 밖의 컨텍스트를 가져와 보안과 품질을 살펴봅니다.

발견 사항 취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다. 수정 제안이 포함된 풀 리퀘스트 인라인 댓글.

학습 코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다. 개발자 답글에서 얻은 컨텍스트를 저장소 메모리에 저장하고, AGENTS.md 같은 파일에서 수용된 위험을 읽습니다.

수정 모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다. 수정 기능이 켜져 있으면 “Can you fix this?”라고 답글을 달 때 Aikido가 풀 리퀘스트를 엽니다.