Hacktron vs Aikido
Aikido는 코드, 클라우드, 런타임을 다룹니다. Hacktron은 공격형 보안에 집중합니다. Whitebox 침투 테스트는 코드 10만 줄당 약 500달러인 반면, Aikido의 일반적인 애플리케이션 1개 침투 테스트는 4,000달러입니다.
비교
|Hacktron
|Aikido
|범위
|Red는 조직 전체를, Whitebox는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다.
|코드, 클라우드, 침투 테스트, 런타임 보호. SAST, 의존성, 시크릿, 컨테이너, DAST를 포함합니다.
|분석
|Review는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다.
|정적 검사는 diff를 대상으로 실행됩니다. 에이전트인 Deep Review는 변경된 줄 밖의 컨텍스트를 가져와 보안과 품질을 살펴봅니다.
|발견 사항
|취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다.
|수정 제안이 포함된 풀 리퀘스트 인라인 댓글.
|학습
|코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다.
|개발자 답글에서 얻은 컨텍스트를 저장소 메모리에 저장하고, AGENTS.md 같은 파일에서 수용된 위험을 읽습니다.
|수정
|모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다.
|수정 기능이 켜져 있으면 “Can you fix this?”라고 답글을 달 때 Aikido가 풀 리퀘스트를 엽니다.
|침투 테스트
|Whitebox는 소스 코드를 기반으로, 동적 테스트가 켜져 있으면 배포된 앱을 대상으로도 애플리케이션 하나를 테스트합니다. 무료 재테스트 1회와 확인서가 포함됩니다.
|화이트박스, 그레이박스, 블랙박스. 별도의 에이전트가 각 발견 사항을 다시 악용해 보며, 보고서에는 확인서가 포함됩니다.
가격
|Hacktron
|Aikido
|플랜
|Review Pro, 개발자당 월 40달러부터, 14일 체험 제공.
|사용자 10명 기준 월 Basic 350달러, Pro 700달러, Advanced 1,050달러이며, 연간 결제 시 10% 할인됩니다.
|포함 사항
|개발자당 풀 리퀘스트 50개가 조직 전체에서 공유되며, 풀 리퀘스트당 스캔은 무제한입니다.
|Basic부터 풀 리퀘스트 보안 리뷰와 품질 검사가 포함됩니다. Deep Review는 풀 리퀘스트당 1크레딧이며, Pro는 월 100크레딧, Advanced는 월 200크레딧이 제공됩니다.
|한도 초과 시
|추가 풀 리퀘스트당 1달러, 기본값은 꺼짐.
|1크레딧은 지갑 잔액 1달러입니다.
|침투 테스트
|Whitebox, 50달러~25,000달러, 코드 10만 줄당 약 500달러.
|범위에 따라 50달러~30,000달러 이상, 또는 애플리케이션 1개와 주요 API 기준 약 4,000달러.
자주 묻는 질문
Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요?
풀 리퀘스트의 각 발견 사항에 공격자가 이를 어떻게 악용할지가 나타나며, 취약한 줄에 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정이 함께 제공됩니다. 침투 테스트가 필요할 때는 Whitebox가 코드 10만 줄당 약 500달러로 소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 테스트합니다.
Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요?
소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.
Review는 무엇을 찾나요?
비즈니스 로직 결함, 접근 제어 취약점, 인젝션, 프롬프트 인젝션, 메모리 안전성 버그, 코드형 인프라 노출, 공급망 위험, 유출된 시크릿을 찾습니다.
Review는 어떤 Git 제공업체와 함께 작동하나요?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket을 지원합니다. 발견 사항은 Slack, Jira, Linear로도 전송됩니다.
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