Hacktron vs Semgrep

범위 Red 는 조직 전체를, Whitebox 는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review 는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다. 자체 코드를 위한 Semgrep Code, 의존성과 악성코드를 위한 Supply Chain, 자격 증명을 위한 Secrets.

분석 Review 는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다. 고전적인 문제에는 결정론적 정적 분석을, 비즈니스 로직 같은 복잡한 결함에는 AI 분석을 사용합니다.

발견 사항 취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다. 단계별 수정 지침이 담긴 풀 리퀘스트 및 머지 리퀘스트 댓글.

학습 코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다. 분류 결정에서 학습합니다. Memories가 프로젝트와 규칙별로 수정 가이드를 맞춤화합니다.

수정 모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다. Code와 Supply Chain 발견 사항에 대한 코드 변경을 생성하고 풀 리퀘스트 또는 머지 리퀘스트를 엽니다.