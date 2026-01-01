Hacktron vs Semgrep
Semgrep은 무엇을 고쳐야 하는지 알려 줍니다. Hacktron Review는 공격자가 이를 어떻게 악용할지 보여 주며, 취약한 줄에 개념 증명(PoC)을 제공합니다. Hacktron Whitebox는 Semgrep이 하지 않는 애플리케이션 침투 테스트도 수행합니다.
비교
|Hacktron
|Semgrep
|범위
|Red는 조직 전체를, Whitebox는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다.
|자체 코드를 위한 Semgrep Code, 의존성과 악성코드를 위한 Supply Chain, 자격 증명을 위한 Secrets.
|분석
|Review는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다.
|고전적인 문제에는 결정론적 정적 분석을, 비즈니스 로직 같은 복잡한 결함에는 AI 분석을 사용합니다.
|발견 사항
|취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다.
|단계별 수정 지침이 담긴 풀 리퀘스트 및 머지 리퀘스트 댓글.
|학습
|코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다.
|분류 결정에서 학습합니다. Memories가 프로젝트와 규칙별로 수정 가이드를 맞춤화합니다.
|수정
|모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다.
|Code와 Supply Chain 발견 사항에 대한 코드 변경을 생성하고 풀 리퀘스트 또는 머지 리퀘스트를 엽니다.
|침투 테스트
|Whitebox는 소스 코드를 기반으로, 동적 테스트가 켜져 있으면 배포된 앱을 대상으로도 애플리케이션 하나를 테스트합니다. 무료 재테스트 1회와 확인서가 포함됩니다.
|명시되지 않음.
가격
|Hacktron
|Semgrep
|플랜
|Review Pro, 개발자당 월 40달러부터, 14일 체험 제공.
|Teams, 기여자당 월 Code 30달러, Supply Chain 30달러, Secrets 15달러.
|포함 사항
|개발자당 풀 리퀘스트 50개가 조직 전체에서 공유되며, 풀 리퀘스트당 스캔은 무제한입니다.
|개발자당 월 AI 크레딧 20개와 비공개 저장소 최대 500개.
|한도 초과 시
|추가 풀 리퀘스트당 1달러, 기본값은 꺼짐.
|명시되지 않음.
|침투 테스트
|Whitebox, 50달러~25,000달러, 코드 10만 줄당 약 500달러.
|명시되지 않음.
자주 묻는 질문
Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요?
각 발견 사항에 공격자가 코드베이스에서 이를 어떻게 악용할지가 나타나며, 취약한 줄에 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정이 함께 제공됩니다. Whitebox는 소스 코드를 기반으로 애플리케이션 침투 테스트도 수행하며, 50달러부터 시작합니다.
Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요?
소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.
Review는 무엇을 찾나요?
비즈니스 로직 결함, 접근 제어 취약점, 인젝션, 프롬프트 인젝션, 메모리 안전성 버그, 코드형 인프라 노출, 공급망 위험, 유출된 시크릿을 찾습니다.
Review는 어떤 Git 제공업체와 함께 작동하나요?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket을 지원합니다. 발견 사항은 Slack, Jira, Linear로도 전송됩니다.
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