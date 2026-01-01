Hacktron vs Greptile

범위 Red 는 조직 전체를, Whitebox 는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review 는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다. 스타일부터 로직, 보안까지 풀 리퀘스트를 리뷰하고 테스트하는 AI 에이전트.

분석 Review 는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다. 파일, 함수, 의존성의 그래프를 만들고 diff 너머의 영향을 살펴봅니다.

발견 사항 취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다. 리뷰 요약과 함께 풀 리퀘스트에 남기는 리뷰 댓글.

학습 코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다. 팀 토론, 답글, 반응, 그리고 이후 커밋이 어떤 댓글을 반영했는지에서 학습합니다.

수정 모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다. “Fix with your Agent”가 이슈를 Claude Code, Codex, Cursor, Devin 같은 코딩 에이전트로 보냅니다. 수정을 푸시하면 댓글이 해결됩니다.