Hacktron vs Greptile
Greptile은 스타일, 로직, 보안에 대해 댓글을 답니다. Hacktron Review는 보안만 다루며, 취약한 줄에 개념 증명(PoC)을 제공합니다. Hacktron Whitebox는 Greptile이 하지 않는 애플리케이션 침투 테스트도 수행합니다.
비교
|Hacktron
|Greptile
|범위
|Red는 조직 전체를, Whitebox는 애플리케이션 하나를 테스트하고, Review는 모든 풀 리퀘스트를 검사합니다.
|스타일부터 로직, 보안까지 풀 리퀘스트를 리뷰하고 테스트하는 AI 에이전트.
|분석
|Review는 연결된 코드베이스의 호출 그래프와 함께 각 변경 사항을 읽으므로, 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고할 수 있습니다.
|파일, 함수, 의존성의 그래프를 만들고 diff 너머의 영향을 살펴봅니다.
|발견 사항
|취약한 줄에 남기는 인라인 댓글로, 공격 경로, 개념 증명(PoC), 수정 프롬프트가 함께 제공됩니다.
|리뷰 요약과 함께 풀 리퀘스트에 남기는 리뷰 댓글.
|학습
|코드, 규칙 파일, 추가한 문서로 위협 모델을 만듭니다. 개발자는 답글로 발견 사항을 오탐, 위험 수용, 유효, 수정 완료로 표시합니다.
|팀 토론, 답글, 반응, 그리고 이후 커밋이 어떤 댓글을 반영했는지에서 학습합니다.
|수정
|모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 발견 사항을 테스트하고, 수정하고, 테스트를 추가한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다.
|“Fix with your Agent”가 이슈를 Claude Code, Codex, Cursor, Devin 같은 코딩 에이전트로 보냅니다. 수정을 푸시하면 댓글이 해결됩니다.
|침투 테스트
|Whitebox는 소스 코드를 기반으로, 동적 테스트가 켜져 있으면 배포된 앱을 대상으로도 애플리케이션 하나를 테스트합니다. 무료 재테스트 1회와 확인서가 포함됩니다.
|명시되지 않음.
가격
|Hacktron
|Greptile
|플랜
|Review Pro, 개발자당 월 40달러부터, 14일 체험 제공.
|Pro, 시트 요금 없이 크레딧당 1달러, 14일 체험 제공.
|포함 사항
|개발자당 풀 리퀘스트 50개가 조직 전체에서 공유되며, 풀 리퀘스트당 스캔은 무제한입니다.
|조직 전체에서 공유하는 선불 크레딧. Base 리뷰는 1크레딧, Plus는 3크레딧, Apex는 10크레딧입니다.
|한도 초과 시
|추가 풀 리퀘스트당 1달러, 기본값은 꺼짐.
|필요할 때 크레딧을 추가 구매합니다.
|침투 테스트
|Whitebox, 50달러~25,000달러, 코드 10만 줄당 약 500달러.
|명시되지 않음.
자주 묻는 질문
Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요?
공격자가 악용할 수 있는 보안 문제만 보고하는 리뷰어로, 각 문제에 공격 경로, 개념 증명(PoC), 취약한 줄의 수정이 함께 제공되며 개발자당 40달러부터입니다. Whitebox는 소스 코드를 기반으로 애플리케이션 침투 테스트도 수행하며, 50달러부터 시작합니다.
Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요?
소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.
Review는 무엇을 찾나요?
비즈니스 로직 결함, 접근 제어 취약점, 인젝션, 프롬프트 인젝션, 메모리 안전성 버그, 코드형 인프라 노출, 공급망 위험, 유출된 시크릿을 찾습니다.
Review는 어떤 Git 제공업체와 함께 작동하나요?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket을 지원합니다. 발견 사항은 Slack, Jira, Linear로도 전송됩니다.
문의
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