Hacktron vs XBOW

범위 조직 전체: 외부 서비스, 인증, SaaS 제공업체, 공급망, 기능, 구성 요소. 인터넷에 노출된 웹 애플리케이션과 API.

자산 탐색 공유해 주신 소수의 자산에서 출발해, 아무도 목록에 올리지 않은 자산까지 나타나는 즉시 계속 찾아냅니다. 승인한 대상을 테스트합니다. 자산 목록이 없으면 XBOW 팀이 계약 기간 중 외부 애플리케이션을 찾아냅니다.

테스트 연구원이 입증한 모든 기법은 워크플로가 되고, 에이전트가 이를 환경 내 일치하는 모든 부분에 24시간 실행합니다. 자율 에이전트가 병렬로, 지속적으로 또는 필요할 때 실행됩니다. 기본은 블랙박스이며, 자격 증명, API 명세, 소스 코드를 추가할 수 있습니다.

발견 사항 치명적인 공격 경로를 입증하는 즉시 보고하며, 모든 단계의 요청, 응답, 증거를 제공합니다. 각 발견 사항마다 작동하는 익스플로잇과 요청 및 응답, 재현 단계, 연결된 공격 경로를 제공합니다.

수정 같은 유형의 공격을 막는 설계, 아키텍처, 격리 변경을 제안하고, 공격을 다시 실행해 경로가 차단되었는지 확인합니다. 코드 수정 제안을 티켓 관리 도구로 보내며, 재테스트는 무료로 무제한입니다.