Hacktron vs Horizon3.ai

범위 조직 전체: 외부 서비스, 인증, SaaS 제공업체, 공급망, 기능, 구성 요소. 내부 및 외부 네트워크, AWS와 Azure, Kubernetes, Active Directory 비밀번호, 피싱 영향. 웹 애플리케이션은 별도 제품인 NodeZero WebApp이 담당합니다.

자산 탐색 공유해 주신 소수의 자산에서 출발해, 아무도 목록에 올리지 않은 자산까지 나타나는 즉시 계속 찾아냅니다. 지정한 네트워크를 이동하며 호스트를 찾고, OSINT는 선택 사항입니다.

테스트 연구원이 입증한 모든 기법은 워크플로가 되고, 에이전트가 이를 환경 내 일치하는 모든 부분에 24시간 실행합니다. 팀이 자격 증명 유무와 관계없이 테스트를 구성하고 예약합니다. 내부 테스트에는 네트워크 안에 Docker 호스트나 OVA 어플라이언스가 필요합니다.

발견 사항 치명적인 공격 경로를 입증하는 즉시 보고하며, 모든 단계의 요청, 응답, 증거를 제공합니다. 시각화된 공격 경로와 근본 원인을 포함한 악용 및 영향 증거.

수정 같은 유형의 공격을 막는 설계, 아키텍처, 격리 변경을 제안하고, 공격을 다시 실행해 경로가 차단되었는지 확인합니다. 완화 조언, Fix Actions, 원클릭 Verify 재테스트.