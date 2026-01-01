Hacktron vs Horizon3.ai
NodeZero는 팀이 구성하고 예약한 침투 테스트를 실행하며, Flex 기준 테스트마다 자산당 15달러입니다. Hacktron Red는 상시 테스트하고 새로운 자산이 나타나는 즉시 대상에 포함하며, 연구원이 에이전트를 모니터링합니다.
비교
|Hacktron
|Horizon3.ai
|범위
|조직 전체: 외부 서비스, 인증, SaaS 제공업체, 공급망, 기능, 구성 요소.
|내부 및 외부 네트워크, AWS와 Azure, Kubernetes, Active Directory 비밀번호, 피싱 영향. 웹 애플리케이션은 별도 제품인 NodeZero WebApp이 담당합니다.
|자산 탐색
|공유해 주신 소수의 자산에서 출발해, 아무도 목록에 올리지 않은 자산까지 나타나는 즉시 계속 찾아냅니다.
|지정한 네트워크를 이동하며 호스트를 찾고, OSINT는 선택 사항입니다.
|테스트
|연구원이 입증한 모든 기법은 워크플로가 되고, 에이전트가 이를 환경 내 일치하는 모든 부분에 24시간 실행합니다.
|팀이 자격 증명 유무와 관계없이 테스트를 구성하고 예약합니다. 내부 테스트에는 네트워크 안에 Docker 호스트나 OVA 어플라이언스가 필요합니다.
|발견 사항
|치명적인 공격 경로를 입증하는 즉시 보고하며, 모든 단계의 요청, 응답, 증거를 제공합니다.
|시각화된 공격 경로와 근본 원인을 포함한 악용 및 영향 증거.
|수정
|같은 유형의 공격을 막는 설계, 아키텍처, 격리 변경을 제안하고, 공격을 다시 실행해 경로가 차단되었는지 확인합니다.
|완화 조언, Fix Actions, 원클릭 Verify 재테스트.
|감독
|연구원이 에이전트를 모니터링하며 파괴적인 작업은 금지됩니다. 테스트가 가용성에 영향을 줄 수 있으면 중단하고 연락드립니다.
|자동으로 실행됩니다.
가격
|Hacktron
|Horizon3.ai
|플랜
|맞춤형, 조직에 맞춰 범위를 정합니다.
|자산 기준: Flex는 테스트마다 자산당 15달러, 또는 Core 50달러, Pro 65달러, Elite 85달러로 자산당 연간 과금되며 테스트는 무제한입니다. 자산은 서버, 워크스테이션, 디바이스, 클라우드 리소스 또는 인터넷에 노출된 서비스입니다.
|침투 테스트
|Whitebox, 50달러~25,000달러, 코드 10만 줄당 약 500달러.
|NodeZero WebApp, 테스트마다 애플리케이션당 10,000달러.
자주 묻는 질문
Hacktron으로 무엇을 얻을 수 있나요?
팀이 일정을 잡지 않아도 상시 실행되는 테스트. Red는 새로운 자산이 나타나는 즉시 테스트하며, 연구원이 에이전트를 모니터링합니다. 입증된 각 경로에는 모든 단계의 증거와 그 경로를 차단하는 변경 권장 사항이 함께 제공되며, 재실행으로 확인됩니다.
Whitebox 침투 테스트에는 무엇이 포함되나요?
소스 코드를 기반으로 애플리케이션 하나를 침투 테스트하며, 배포된 앱에 대한 동적 테스트는 선택 사항입니다. 기술 보고서와 경영진 보고서, 수정 가이드, 확인서, 무료 재테스트 1회를 제공하며, 이는 SOC 2, ISO 27001, 고객 보안 심사를 위한 침투 테스트 증빙으로 사용됩니다. 비용은 50달러~25,000달러로, 코드 10만 줄당 약 500달러입니다.
테스트는 안전한가요?
네. 파괴적인 작업은 금지되며, 연구원이 에이전트를 모니터링하고, 테스트가 가용성에 영향을 줄 수 있으면 중단하고 연락드립니다.
침투 테스트와 무엇이 다른가요?
침투 테스트는 고정된 범위를 한 번 테스트합니다. 레드팀 테스트는 상시 실행되므로, 새로운 자산과 새로 공개된 취약점이 나타나는 즉시 테스트됩니다.
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