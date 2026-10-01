No Pwn, No Pay
Hacktron Whitebox のペンテストで、アプリケーションに重大度「高」または「重大」の検証済みの問題が見つからなければ、料金を返金します。
デモを予約して開始するか、先にサンプルレポートをお読みください。
流れ
- デモを予約
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30 分で、対象のアプリケーションとスコープを決めます。
- ペンテストを実施
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GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket、またはアーカイブからソースコードをお渡しください。攻撃を実環境で試す場合は、デプロイ済みの環境とテスト用の認証情報も追加してください。
- レポートを受け取る
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2026 年 10 月のサンプルペンテストでは、経費精算アプリで重大度「重大」の問題が 1 件、「高」の問題が 5 件見つかりました。そのうち 1 件でもあれば返金の対象外です。
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重大
予測可能なパスワードリセットトークンによりアカウント乗っ取りが可能
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高
プロフィールの一括代入により従業員が管理者になれる
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高
管理者向けユーザー管理でロールが強制されていない
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高
経費の詳細表示と削除でレコードの所有者が確認されない
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高
領収書のインポートで内部サービスへのサーバーサイドリクエストが可能
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高
マネージャーが自部署以外の経費を承認できる
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中
領収書のインポートで未検証のファイル形式が保存される
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中
CSV エクスポートで他の従業員の経費が漏洩する
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利用条件
- ペンテストにはソースコードへのアクセスが必要です。
- 本オファーは、上記の「デモを予約」リンクから予約された商用ペンテスト契約にのみ適用されます。
- 最終的な重大度は、アナリストが検証した検出結果に対する CVSS v4 のスコアで決定します。
- 返金の対象となるのは、合意したスコープ内で、最終レポートに重大度「高」または「重大」の検証済みの検出結果が含まれない場合に限ります。
- Hacktron は、スコープ、商業的な実現可能性、または提供上の制約に基づき、本オファーに適さない契約をお断りすることがあります。
デモを予約して、この条件で始めましょう。