OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む
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No Pwn, No Pay

Hacktron Whitebox のペンテストで、アプリケーションに重大度「高」または「重大」の検証済みの問題が見つからなければ、料金を返金します。

デモを予約して開始するか、先にサンプルレポートをお読みください

流れ
デモを予約

30 分で、対象のアプリケーションとスコープを決めます。

ペンテストを実施

GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket、またはアーカイブからソースコードをお渡しください。攻撃を実環境で試す場合は、デプロイ済みの環境とテスト用の認証情報も追加してください。

レポートを受け取る

2026 年 10 月のサンプルペンテストでは、経費精算アプリで重大度「重大」の問題が 1 件、「高」の問題が 5 件見つかりました。そのうち 1 件でもあれば返金の対象外です。

  1. 重大

    予測可能なパスワードリセットトークンによりアカウント乗っ取りが可能

  2. プロフィールの一括代入により従業員が管理者になれる

  3. 管理者向けユーザー管理でロールが強制されていない

  4. 経費の詳細表示と削除でレコードの所有者が確認されない

  5. 領収書のインポートで内部サービスへのサーバーサイドリクエストが可能

  6. マネージャーが自部署以外の経費を承認できる

  7. 領収書のインポートで未検証のファイル形式が保存される

  8. CSV エクスポートで他の従業員の経費が漏洩する

利用条件
  1. ペンテストにはソースコードへのアクセスが必要です。
  2. 本オファーは、上記の「デモを予約」リンクから予約された商用ペンテスト契約にのみ適用されます。
  3. 最終的な重大度は、アナリストが検証した検出結果に対する CVSS v4 のスコアで決定します。
  4. 返金の対象となるのは、合意したスコープ内で、最終レポートに重大度「高」または「重大」の検証済みの検出結果が含まれない場合に限ります。
  5. Hacktron は、スコープ、商業的な実現可能性、または提供上の制約に基づき、本オファーに適さない契約をお断りすることがあります。

デモを予約して、この条件で始めましょう。
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