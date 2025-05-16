OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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最高研究責任者
Harsh Jaiswal は Hacktron の共同創業者兼最高研究責任者です。Meta と Apple のサーバーで発見したリモートコード実行の脆弱性により、それぞれ 11 万 5,000 ドルと 5 万ドルの報奨金を獲得しました。Hacktron では Mohan とともに、BeyondTrust Remote Support における CVSS スコア 9.9 の認証前 RCE、CVE-2026-1731 を発見しました。また、社員の ChatGPT と Codex のアカウントを通じて OpenAI の社内コードリポジトリに到達した調査と、Bash をホストする GNU Savannah で root 権限を取得した監査を率いました。以前は ProjectDiscovery のセキュリティリサーチャーとして、GitHub Enterprise、GitLab、Ivanti、Kubernetes Ingress-NGINX の重大な脆弱性を公開しました。それ以前は Vimeo と Zomato でセキュリティエンジニアを務めていました。2016 年に HackerOne でバグハンティングを始めました。
GitHub, X
執筆：Harsh