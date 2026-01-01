不明: 事業継続・災害復旧計画を策定 当社は、主要担当者が不在となった場合にも情報セキュリティの継続性を維持できるよう、連絡計画を含む事業継続・災害復旧計画を整備しています。

不明: 事業継続・災害復旧計画をテスト 当社は、文書化された事業継続・災害復旧（BC/DR）計画を整備し、少なくとも年1回テストしています。

不明: サイバーセキュリティ保険に加入 当社は、業務の中断による財務上の影響を軽減するため、サイバーセキュリティ保険に加入しています。

不明: 構成管理システムを確立 当社は、システム構成が環境全体で一貫してデプロイされるよう、構成管理の手順を整備しています。

不明: 開発ライフサイクルを確立 当社は、情報システムおよび関連する技術要件の開発、取得、導入、変更（緊急変更を含む）、保守を統制する正式なシステム開発ライフサイクル（SDLC）手法を定めています。

不明: SOC 2 – システムの説明 監査報告書のセクション III 向けに、システムの説明を作成する

不明: 内部通報ポリシーを確立 当社は正式な内部通報ポリシーを定め、ユーザーが潜在的な問題や不正の懸念を報告できる匿名の連絡窓口を設けています。

不明: 取締役会への監督報告を実施 当社の取締役会または関連する小委員会は、少なくとも年に 1 回、上級経営陣から当社のサイバーセキュリティとプライバシーのリスクの状況について報告を受けます。取締役会は必要に応じて経営陣にフィードバックと指示を与えます。

不明: 取締役会規程を文書化 当社の取締役会には、内部統制に対する監督責任を定めた規程が文書化されています。

不明: 取締役会の専門性を確保 当社の取締役は、情報セキュリティ管理策を設計、実装、運用する経営陣の能力を監督するのに十分な専門知識を持っています。取締役会は必要に応じて外部の情報セキュリティ専門家やコンサルタントを起用します。

不明: 取締役会を開催 当社の取締役会は少なくとも年に 1 回開催され、正式な議事録を保管しています。取締役会には当社から独立した取締役が含まれます。

不明: バックアッププロセスを確立 当社のデータバックアップポリシーでは、顧客データのバックアップと復旧に関する要件を定めています。

不明: システム変更を社外に通知 当社は、顧客の処理に影響する可能性のある重要なシステム変更を顧客に通知します。

不明: 経営陣の役割と責任を定義 当社の経営陣は、情報セキュリティ管理策の設計と実装を監督するための役割と責任を定めています。

不明: 役割と責任を明確化 情報セキュリティ管理策の設計、開発、実装、運用、保守、監視に関する役割と責任は、職務記述書または役割と責任に関するポリシー、あるいはその両方で正式に割り当てられています。

不明: セキュリティポリシーを策定・見直し 当社の情報セキュリティポリシーと手順は文書化され、少なくとも年1回見直されています。

不明: サポート体制を提供 当社は、ユーザーが障害、インシデント、懸念事項、その他の苦情に関するシステム情報を適切な担当者に報告できる、社外向けのサポート体制を整えています。

不明: システム変更を通知 当社は、承認された社内ユーザーにシステム変更を伝えています。

不明: アクセス申請を必須化 当社は、対象範囲のシステムコンポーネントへのユーザーアクセスが職務上の役割と機能に基づくこと、またはアクセス付与前に文書化されたアクセス申請書とマネージャーの承認を必要とすることを徹底しています。

不明: インシデント対応ポリシーを策定 当社は、セキュリティおよびプライバシーのインシデント対応ポリシーと手順を文書化し、権限のあるユーザーに周知しています。

不明: インシデント管理手順を遵守 当社のセキュリティおよびプライバシーのインシデントは、セキュリティインシデント対応ポリシーと手順に従い、経営陣が記録、追跡、解決し、影響を受ける関係者に連絡しています。

不明: 物理アクセスプロセスを確立 当社は、管理策の責任者の承認に基づき、当社データセンターへの物理アクセスを付与、変更、終了するプロセスを整備しています。

不明: データセンターへのアクセスを見直し 当社は、データセンターへのアクセスを少なくとも年1回見直しています。

不明: 会社のコミットメントを社外に通知 当社のセキュリティに関するコミットメントは、マスターサービス契約（MSA）または利用規約（TOS）で顧客に伝えています。

不明: 社外向けサポートリソースを提供 当社は、システム運用に関するガイドラインと技術サポートリソースを顧客に提供しています。

不明: サービスの説明を周知 当社は、自社の製品とサービスの説明を社内外のユーザーに提供しています。

不明: リスク評価の目的を明確化 当社は、目的に関連するリスクを特定し評価できるよう、その目的を明確にしています。

不明: リスク評価を実施 当社のリスク評価は少なくとも年に 1 回実施されます。このプロセスの一環として、サービスのコミットメントに対する脅威と変化（環境、規制、技術）を特定し、リスクを正式に評価します。リスク評価では、不正の可能性と、不正が目的の達成に与えうる影響も考慮します。