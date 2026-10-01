OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む
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Hacktron Whitebox

完全なホワイトボックスペンテストを、マシンの速度で。

Hacktron Whitebox は、ブラックボックステストに欠けているもの、つまりソースコードをペンテストにもたらします。ソースコードがあるからこそ、Hacktron は外部のテスターには見えないビジネスロジックやデータフローの欠陥を見つけ、一つひとつ実証します。

料金は開始前に確認でき、終了時には SOC 2 や ISO 27001 に使えるレポートが手に入ります。

デモを予約、またはペンテストを開始

スコープ

1 つのアプリケーションを、ソースコードからデプロイ済みのアプリまで。

 コード

接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。

 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ

リポジトリ全体、または選んだフォルダー。

 動的テスト

任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。

 補足情報

任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。

 見積もり ペンテスト開始 コード

接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。

 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ

リポジトリ全体、または選んだフォルダー。

 動的テスト

任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。

 補足情報

任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。

 見積もり ペンテスト開始 コード

接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。

 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ

リポジトリ全体、または選んだフォルダー。

 動的テスト

任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。

 補足情報

任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。

 見積もり ペンテスト開始 コード

接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。

 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ

リポジトリ全体、または選んだフォルダー。

 動的テスト

任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。

 補足情報

任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。

 見積もり ペンテスト開始 コード

接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。

 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ

リポジトリ全体、または選んだフォルダー。

 動的テスト

任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。

 補足情報

任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。

 見積もり ペンテスト開始 コード

接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。

 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ

リポジトリ全体、または選んだフォルダー。

 動的テスト

任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。

 補足情報

任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。

 見積もり ペンテスト開始 コード

接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。

 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ

リポジトリ全体、または選んだフォルダー。

 動的テスト

任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。

 補足情報

任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。

 見積もり ペンテスト開始 コード 接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ リポジトリ全体、または選んだフォルダー。 動的テスト 任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。 補足情報 任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。 見積もり ペンテスト開始 コード 接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ リポジトリ全体、または選んだフォルダー。 動的テスト 任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。 補足情報 任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。 見積もり ペンテスト開始 コード 接続済みリポジトリ、公開 URL、アーカイブ。 リビジョン ブランチ、タグ、コミット。 スコープ リポジトリ全体、または選んだフォルダー。 動的テスト 任意。アプリの URL とテスト用ログイン手順。 補足情報 任意。アーキテクチャのメモや脅威モデル。 見積もり ペンテスト開始

テスト

エージェントがアプリケーションを読み込み、信頼できない入力を、入ってくる地点から使われる地点まで追跡します。候補となる検出結果は、隔離されたサンドボックスで、動的テストが有効な場合はデプロイ済みのアプリに対してそれぞれテストされ、理由を添えて確定または却下されます。セキュリティリサーチャーが検出結果を検証し、修正ガイダンス付きの再現可能な問題として納品します。

 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46 環境を作成 コールグラフを構築 攻撃対象領域を把握 データフローを追跡 悪用の動的テスト 26:46

修正

検出結果で Remediate を選ぶと、Hacktron のエージェントが修正を作成してテストし、プルリクエストを作成します。

Automations について詳しく見る

新規検出 検証 修正不要 誤検知 修正 テスト 失敗 成功 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗

レポート

確定した検出結果にはそれぞれ、場所、実証の方法、修正方法が記載されます。詳細レポートはエンジニア向け、エグゼクティブレポートは経営層と監査人向けです。どちらも無料の再テスト後に再発行され、ペンテストの実施を証明する実施証明書も発行されます。

詳細レポートのサンプルは、デモ用の経費精算アプリのペンテストによるものです。
詳細レポートのサンプル 7 ページ目：検出結果 HCK-001、予測可能なパスワードリセットトークンによりアカウント乗っ取りが可能詳細レポートのサンプル 7 ページ目：検出結果 HCK-001、予測可能なパスワードリセットトークンによりアカウント乗っ取りが可能
詳細レポート
エグゼクティブレポートのサンプル 6 ページ目：検出結果の概要と主な検出結果エグゼクティブレポートのサンプル 6 ページ目：検出結果の概要と主な検出結果
エグゼクティブレポート
再テスト済みのペンテストを証明する実施証明書のサンプル再テスト済みのペンテストを証明する実施証明書のサンプル
実施証明書

料金

料金はコードの規模に応じて決まります。

よくある質問

ブラックボックステストですか？

いいえ。Whitebox はソースを読むため、実装の詳細、データフロー、ビジネスロジックを追跡できます。機密性の高いコードの場合は、アーカイブをアップロードするか、Enterprise プランで自社ネットワーク内で実行できます。

動的テストは安全ですか？

テスト用アカウントを用意したステージング環境を対象にしてください。ペンテストの開始前に、Hacktron はお客様の立ち会いのもとでサインイン手順を実行し、すべての操作はログに記録されます。

自社のツールから開始できますか？

はい。Slack、MCP、または API からペンテストを開始できます。開始には組織管理者の承認が必要です。

お問い合わせ

デモを予約、またはペンテストを開始
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