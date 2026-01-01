OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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Hacktron Automations
Review と Whitebox は、多くのチームが修正するよりも速く脆弱性を見つけます。Automations は、ルールに一致する新しい検出結果を Hacktron のエージェントに渡します。エージェントは検出結果が本物かを確認して修正し、テストを実行して、チームがレビューできるようプルリクエストを作成します。
デモを予約、または修正ガイドを読む。
Remediation
エージェントはまず、その検出結果がコード内で悪用可能かをテストします。悪用できなければコードはそのままで、その理由が記録されます。悪用できれば、根本原因を直す最小限の変更を加え、リポジトリのテストを実行し、修正に対する回帰テストを追加します。
プルリクエスト
プルリクエストは、バグが入り込んだ場所に作成されます。GitHub、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket に対応しています。
ルール
組織管理者が一度設定すれば、以降は一致するたびに自動化が実行されます。
よくある質問
コードにプッシュしますか？
専用のブランチにプッシュし、そこからプルリクエストを作成します。マージすることはありません。
どの検出結果で実行が始まりますか？
有効な自動化に一致する新しい検出結果です。各検出結果の実行は最大 1 回です。古い検出結果については、どのメンバーでも Remediate から実行を開始できます。
Review の Fix with AI とは何が違いますか？
Fix with AI は、検出結果を開発者のエディターに渡します。Remediation では Hacktron のエージェントが修正を行うため、誰かが検出結果を引き受ける必要はありません。
実行の費用はいくらですか？
実行には自動化クレジットを使用します。クレジットは組織で 1 つの残高を共有し、実行の完了時に課金されます。費用は実行の規模によって変わり、環境ごとに上限を設定できます。
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