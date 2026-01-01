OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む
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Hacktron Automations

ReviewWhitebox は、多くのチームが修正するよりも速く脆弱性を見つけます。Automations は、ルールに一致する新しい検出結果を Hacktron のエージェントに渡します。エージェントは検出結果が本物かを確認して修正し、テストを実行して、チームがレビューできるようプルリクエストを作成します。

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Remediation

エージェントはまず、その検出結果がコード内で悪用可能かをテストします。悪用できなければコードはそのままで、その理由が記録されます。悪用できれば、根本原因を直す最小限の変更を加え、リポジトリのテストを実行し、修正に対する回帰テストを追加します。

 新規検出 検証 修正不要 誤検知 修正 テスト 失敗 成功 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗 新規検出 検証 修正 テスト 成功 修正不要 誤検知 失敗

プルリクエスト

プルリクエストは、バグが入り込んだ場所に作成されます。GitHub、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket に対応しています。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

 既定ブランチ

マージ・クローズ済み PR、フォーク、Whitebox の検出結果はここで修正。

 オープンな PR

修正はバグを入れたブランチに作成され、その作成者がレビュアーに。

ルール

組織管理者が一度設定すれば、以降は一致するたびに自動化が実行されます。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先

Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

 重大 トリガー

新しい検出結果。重大度とリポジトリまたはアプリで絞り込み。

 環境

リポジトリとアプリ。全ブランチ、または指定した 2 つまで。

 処理 Remediation. 通知先 Slack、指定メンバーへのメール、またはその両方。

よくある質問

コードにプッシュしますか？

専用のブランチにプッシュし、そこからプルリクエストを作成します。マージすることはありません。

どの検出結果で実行が始まりますか？

有効な自動化に一致する新しい検出結果です。各検出結果の実行は最大 1 回です。古い検出結果については、どのメンバーでも Remediate から実行を開始できます。

Review の Fix with AI とは何が違いますか？

Fix with AI は、検出結果を開発者のエディターに渡します。Remediation では Hacktron のエージェントが修正を行うため、誰かが検出結果を引き受ける必要はありません。

実行の費用はいくらですか？

実行には自動化クレジットを使用します。クレジットは組織で 1 つの残高を共有し、実行の完了時に課金されます。費用は実行の規模によって変わり、環境ごとに上限を設定できます。

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