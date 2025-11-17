OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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エージェントエンジニアリング責任者
Fabian Faessler は Hacktron のエージェントエンジニアリング責任者です。LiveOverflow として知られ、その YouTube チャンネルでは 100 万人を超える登録者にハッキングを教えています。また、Thomas Roth とともに Hextree を共同創業しました。Hextree の Android ハッキングコースは Google がスポンサーを務めており、2 人が Google の Mobile Vulnerability Reward Program チームと共同で制作したものです。以前は Cure53 のシニアペネトレーションテスターを務め、2013 年から 2023 年にかけて 1Password、Mullvad、SecureDrop、Ethereum の Mist ウォレットなどを監査しました。ベルリン工科大学（TU Berlin）でコンピューターサイエンスの修士号を取得しています。
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執筆：Fabian