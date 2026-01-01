OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む
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Hacktron Red

最も執拗な攻撃者を、味方に。

Hacktron Red は、組織全体を対象とした継続的なレッドチーム演習です。当社のリサーチャーと AI エージェントが、システムの変化に合わせて 24 時間体制で攻撃します。

攻撃者が侵害に至るまでのすべてのステップの証拠が得られ、その経路をふさぐ支援も受けられます。

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攻撃対象領域

Hacktron は、攻撃者が到達できるソフトウェア環境をマッピングします。共有いただいた少数の資産から始め、誰も把握していなかった資産も、現れるたびに見つけ続けます。

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攻撃手法

リサーチャーが実証した攻撃手法はすべてワークフローになり、エージェントが環境内の該当するすべての部分に対して 24 時間体制で実行します。新しい手法や新しい資産は、現れた時点でテストされます。

 攻撃手法 新しい手法 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素 攻撃手法 新しい手法 外部サービス 認証 SaaS 事業者 供給網 機能 構成要素

経路探索

Hacktron は、攻撃者が社内の各部分の間で利用しうる露出、関係、信頼境界をたどります。一つひとつのつながりが、「これは侵害につながる経路か？」という問いになります。

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レポート

重要な経路は、実証された時点で報告されます。攻撃チェーンの各ステップには、それを証明するリクエスト、レスポンス、証拠が添付されます。

 報告済み 報告済み 報告済み 報告済み 報告済み 報告済み 報告済み 報告済み 報告済み 報告済み

推奨事項

実証された経路ごとに、Hacktron は個々のバグだけでなく同じ種類の攻撃を防ぐ設計、アーキテクチャ、分離の変更を推奨します。その後、攻撃を再実行して経路がふさがれたことを確認します。

 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃 実証済み経路 分離の変更 再実行 同じ種類の攻撃

監視

破壊的な操作は禁止されており、リサーチャーがエージェントを監視します。テストが可用性に影響する可能性がある場合は作業を止め、合意した窓口を通じてご連絡します。

 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止 エージェント リサーチャー 停止

Hacktron Red

攻撃者より先に、私たちが破ります。テストしたい対象をお知らせいただければ、こちらからご連絡します。

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