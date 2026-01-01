OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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Hacktron Red
最も執拗な攻撃者を、味方に。
Hacktron Red は、組織全体を対象とした継続的なレッドチーム演習です。当社のリサーチャーと AI エージェントが、システムの変化に合わせて 24 時間体制で攻撃します。
攻撃者が侵害に至るまでのすべてのステップの証拠が得られ、その経路をふさぐ支援も受けられます。
今すぐミーティングを予約。
攻撃対象領域
Hacktron は、攻撃者が到達できるソフトウェア環境をマッピングします。共有いただいた少数の資産から始め、誰も把握していなかった資産も、現れるたびに見つけ続けます。
攻撃手法
リサーチャーが実証した攻撃手法はすべてワークフローになり、エージェントが環境内の該当するすべての部分に対して 24 時間体制で実行します。新しい手法や新しい資産は、現れた時点でテストされます。
経路探索
Hacktron は、攻撃者が社内の各部分の間で利用しうる露出、関係、信頼境界をたどります。一つひとつのつながりが、「これは侵害につながる経路か？」という問いになります。
レポート
重要な経路は、実証された時点で報告されます。攻撃チェーンの各ステップには、それを証明するリクエスト、レスポンス、証拠が添付されます。
推奨事項
実証された経路ごとに、Hacktron は個々のバグだけでなく同じ種類の攻撃を防ぐ設計、アーキテクチャ、分離の変更を推奨します。その後、攻撃を再実行して経路がふさがれたことを確認します。
監視
破壊的な操作は禁止されており、リサーチャーがエージェントを監視します。テストが可用性に影響する可能性がある場合は作業を止め、合意した窓口を通じてご連絡します。
Hacktron Red
攻撃者より先に、私たちが破ります。テストしたい対象をお知らせいただければ、こちらからご連絡します。
ありがとうございます。リクエストを受け付けました。追ってご連絡します。
送信できませんでした。hello@hacktron.ai までメールをお送りいただければ、そちらから返信します。