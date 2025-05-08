OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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最高経営責任者
Zayne Zhang は Hacktron の共同創業者兼 CEO です。Node.js の HTTP パーサーにおける 3 件を含む 15 件の CVE でクレジットされており、2022 年のシンガポール国防省のバグバウンティと、シンガポール政府の 3 つの非公開プログラムで 1 位になりました。2023 年と 2024 年には Blue Water の一員として DEF CON CTF 決勝で 2 位に入り、シンガポールでトップランクの CTF チーム Social Engineering Experts を創設しました。以前は TikTok でセキュリティリサーチに携わり、Cure53 で監査を担当していました。キャリアの出発点はシンガポール軍のサイバー防衛学校で、同期の首席で卒業しました。ケンブリッジ大学でコンピューターサイエンスを学んで第一級の成績を収めた後、Hacktron を立ち上げるために大学を離れました。
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執筆：Zayne