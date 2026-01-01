OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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Hacktron Review
悪用可能な脆弱性を、マージ前に阻止。
チームとコーディングエージェントが出荷するコードは、人の手でレビューしきれる量を超えています。Hacktron Review は、攻撃者が実際に悪用できるものがないか、すべてのプルリクエストをチェックします。
エンジニアはノイズの選別ではなく、本当の問題の修正に時間を使えます。どの検出結果についても、Hacktron が修正を作成してテストし、チームがそのままマージできる状態にします。
14 日間のトライアルを開始、またはデモを予約。
プルリクエスト
悪用可能なものが気づかれずにマージされることはありません。Review はプルリクエストが作成されたときと新しいコミットのたびにチェックを行い、深刻な検出結果があると、修正されるかチームがトリアージするまでチェックを失敗させます。
コールグラフ
レビュアーが見るのは差分であって、コールグラフではありません。Review は接続したコードベースのコールグラフを構築するため、変更を周囲のコードまでたどり、変更行の外にある脆弱性も報告できます。
通知
Review はすべてのプルリクエストでバックグラウンド実行されます。何も見つからなければチェックは通過し、誰も手を止めてコメントを読む必要はありません。通知が届くのは検出結果があるときだけです。
修正
修正を依頼すると、Hacktron が修正を作成してテストし、プルリクエストを作成します。Automations を使えば、新しい検出結果すべてに対してこれを自動で行えます。
Automations について詳しく見る 。
脅威モデル
Review は、アプリケーションが何を守っているか、誰がそこに到達できるか、その間にどんな防御があるかを文書化します。この文書を脅威モデルと呼びます。閲覧も編集もでき、チームが検出結果に返信するにつれて精度が上がります。
セットアップ
Git プロバイダーを接続し、リポジトリとブランチを選択してください。以降は、それらのプルリクエストで Review が実行されます。
料金
開発者 1 人あたり月額 40 ドルから。開発者 1 人あたり 50 PR（PR ごとのスキャン回数は無制限）を組織全体で共有し、超過を有効にすると追加 PR は 1 件 1 ドルです。オープンソースは無料。
よくある質問
SAST スキャナーですか？
いいえ。Review は構文パターンだけでなく、リポジトリのコンテキストとコールグラフを使って悪用可能性を推論するため、パターンマッチングでは見逃すビジネスロジックの欠陥も見つけられます。
何を検出しますか？
ビジネスロジックの欠陥、アクセス制御の不備、インジェクション、プロンプトインジェクション、メモリ安全性のバグ、Infrastructure as Code の露出、サプライチェーンリスク、漏洩したシークレットです。
どの変更がレビューされますか？
有効にしたリポジトリとブランチのプルリクエストとマージリクエストで、フィルターと開発者シートの範囲内が対象です。1 回のレビューで扱う変更ファイルは 500 件までで、それより大きい変更はスキップされます。
コードを変更しますか？
勝手に変更することはありません。すべての検出結果には、Cursor、Claude、Codex で修正を開くためのプロンプトが付いています。修正を依頼すると、Hacktron のエージェントが専用のブランチで修正を作成し、チームがレビューできるようプルリクエストを作成します。これらの実行には自動化クレジットを使用します。
ボットもシートに数えられますか？
はい。レビュー対象のプルリクエストを作成するボットは、開発者と同じく 1 シートを使用します。レビュー対象にしたくない場合は、作成者で除外してください。
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