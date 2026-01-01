Hacktron Review

悪用可能な脆弱性を、マージ前に阻止。

チームとコーディングエージェントが出荷するコードは、人の手でレビューしきれる量を超えています。Hacktron Review は、攻撃者が実際に悪用できるものがないか、すべてのプルリクエストをチェックします。

エンジニアはノイズの選別ではなく、本当の問題の修正に時間を使えます。どの検出結果についても、Hacktron が修正を作成してテストし、チームがそのままマージできる状態にします。

14 日間のトライアルを開始、またはデモを予約。