OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む
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AI を駆使した脅威の時代のためのセキュリティ。

Hacktron は、攻撃者より先に悪用可能な脆弱性を見つけて修正するための、オフェンシブセキュリティの力を提供します。

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Red

Whitebox

Review

レッドチーム

最も執拗な攻撃者を、味方に。

Hacktron Red は、実際の攻撃者と同じやり方で組織全体を継続的に攻撃します。侵害されうる経路の証拠と、その経路をふさぐための支援が得られます。

今すぐミーティングを予約、または詳細を見る

Whitebox

完全なホワイトボックスペンテストを、マシンの速度で。

Hacktron Whitebox はソースコードを読み、悪用可能な箇所を見つけ、すべての検出結果をサンドボックス内またはデプロイ済みのアプリで実証します。SOC 2 や ISO 27001 の監査に使えるレポートが得られます。

デモを予約サンプルレポートを見る、または詳細を見る

Review

悪用可能な脆弱性を、マージ前に阻止。

Hacktron Review は、コードベース全体をコンテキストとしてすべてのプルリクエストをチェックし、悪用可能だと示せるものだけを報告します。

無料で始める、自社のコードベースでデモを予約、または詳細を見る

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料金

Red

  • 継続型 個別見積もり

    攻撃対象領域全体に対する継続的なレッドチーム演習。組織に合わせて個別に設計します。ミーティングを予約

Whitebox

  • ペンテスト単位 50 ドル～25,000 ドル

    コード 10 万行あたり約 500 ドル。すべてのペンテストに分析機能がフルに含まれ、SOC 2 や ISO 27001 の監査に使えるレポートを提供します。ペンテストを開始、または料金を見積もる

  • Enterprise 個別見積もり

    機密データを扱う組織向けのオンプレミス導入。デモを予約

Review

  • Pro 開発者 1 人あたり月額 40 ドルから

    開発者 1 人あたり 50 PR（PR ごとのスキャン回数は無制限）、追加 PR は 1 件 1 ドル。自動トリアージとテスト済みの修正付き。オープンソースは無料14 日間のトライアルを開始

  • Enterprise 個別見積もり

    リポジトリごとのルール、SSO、監査ログ、ロールベースのアクセス制御、専任のアカウントチーム。デモを予約

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