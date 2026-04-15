AI を駆使した脅威の時代のためのセキュリティ。
Hacktron は、攻撃者より先に悪用可能な脆弱性を見つけて修正するための、オフェンシブセキュリティの力を提供します。
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Red
Whitebox
Review
レッドチーム
最も執拗な攻撃者を、味方に。
Hacktron Red は、実際の攻撃者と同じやり方で組織全体を継続的に攻撃します。侵害されうる経路の証拠と、その経路をふさぐための支援が得られます。
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Whitebox
完全なホワイトボックスペンテストを、マシンの速度で。
Hacktron Whitebox はソースコードを読み、悪用可能な箇所を見つけ、すべての検出結果をサンドボックス内またはデプロイ済みのアプリで実証します。SOC 2 や ISO 27001 の監査に使えるレポートが得られます。
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Review
悪用可能な脆弱性を、マージ前に阻止。
Hacktron Review は、コードベース全体をコンテキストとしてすべてのプルリクエストをチェックし、悪用可能だと示せるものだけを報告します。
無料で始める、自社のコードベースでデモを予約、または詳細を見る。
導入企業
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「Hacktron は、影響が明確で修正方法も示された、実際に悪用可能なセキュリティ問題に集中しています。公開前の PR から価値の高い検出結果を安定して見つけてくれるので、トリアージに費やす時間が減り、本当のリスクの修正により多くの時間を使えます。」
Davit Karapetyan プロダクトセキュリティエンジニア
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「今ではすべての PR にセキュリティスキャンを広げられるようになりました。Hacktron が潜在的な問題を指摘してくれるので、より注意が必要なプルリクエストにレビューの力を集中できます。」
Julio Araujo セキュリティディレクター
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「Hacktron が PR の段階で見つけてくれたので、メインブランチに入ることはありませんでした。私たちにとって大事なのはまさにそこです。」
Dragos Dimitriu コンプライアンス責任者
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「まるで、すべての PR をペンテスターがレビューしてくれているようです。」
Dima Grossman CTO
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料金
Red
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継続型 個別見積もり
攻撃対象領域全体に対する継続的なレッドチーム演習。組織に合わせて個別に設計します。ミーティングを予約
Whitebox
Review
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Pro 開発者 1 人あたり月額 40 ドルから
開発者 1 人あたり 50 PR（PR ごとのスキャン回数は無制限）、追加 PR は 1 件 1 ドル。自動トリアージとテスト済みの修正付き。オープンソースは無料。14 日間のトライアルを開始
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Enterprise 個別見積もり
リポジトリごとのルール、SSO、監査ログ、ロールベースのアクセス制御、専任のアカウントチーム。デモを予約