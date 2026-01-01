Hacktron vs XBOW
XBOW 从互联网攻击经批准的 Web 应用和 API。Hacktron Red 覆盖整个组织，从外部服务、身份认证到 SaaS 服务商和供应链，新资产一出现就测试。Hacktron Whitebox 基于源代码对单个应用做渗透测试，50 美元起。
对比
|Hacktron
|XBOW
|范围
|整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。
|对外开放的 Web 应用和 API。
|资产发现
|从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。
|测试经批准的目标。没有资产清单时，XBOW 团队会在项目期间找出外部应用。
|测试
|安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。
|自主智能体并行运行，可持续测试或按需测试。默认黑盒，也可补充凭据、API 规范或源代码。
|问题展示
|关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。
|每个问题都附可用的漏洞利用，含请求与响应、复现步骤和串联的攻击路径。
|修复
|从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。
|代码修复建议推送到工单系统，免费复测不限次数。
|人工监督
|安全研究员全程监控智能体，严禁破坏性操作。测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。
|攻击过程无人操控，XBOW 团队负责项目管理。
价格
|Hacktron
|XBOW
|方案
|定制报价，按组织情况确定范围。
|定制报价，按用量计费，范围依环境而定。可直接购买，也可通过 AWS、Google Cloud、Oracle 和 Microsoft 云市场购买。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|已包含在平台中。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
Red 测试整个组织，从外部服务、身份认证到 SaaS 服务商和供应链。每条验证过的攻击路径都附每一步的证据和封堵它的设计修改建议，随后 Hacktron 复测确认。Whitebox 再补上基于源代码的渗透测试，50 美元起。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
测试安全吗？
安全。严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体；测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。
和渗透测试有什么区别？
渗透测试只针对固定范围测一次。红队测试持续进行，新资产和新披露的漏洞一出现就会测试。