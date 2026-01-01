Hacktron vs XBOW

选择 Hacktron 能带来什么？

Red 测试整个组织，从外部服务、身份认证到 SaaS 服务商和供应链。每条验证过的攻击路径都附每一步的证据和封堵它的设计修改建议，随后 Hacktron 复测确认。Whitebox 再补上基于源代码的渗透测试，50 美元起。