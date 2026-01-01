OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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Hacktron vs XBOW
vs

XBOW 从互联网攻击经批准的 Web 应用和 API。Hacktron Red 覆盖整个组织，从外部服务、身份认证到 SaaS 服务商和供应链，新资产一出现就测试。Hacktron Whitebox 基于源代码对单个应用做渗透测试，50 美元起。

对比
Hacktron XBOW
范围 整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。 对外开放的 Web 应用和 API。
资产发现 从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。 测试经批准的目标。没有资产清单时，XBOW 团队会在项目期间找出外部应用。
测试 安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。 自主智能体并行运行，可持续测试或按需测试。默认黑盒，也可补充凭据、API 规范或源代码。
问题展示 关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。 每个问题都附可用的漏洞利用，含请求与响应、复现步骤和串联的攻击路径。
修复 从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。 代码修复建议推送到工单系统，免费复测不限次数。
人工监督 安全研究员全程监控智能体，严禁破坏性操作。测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。 攻击过程无人操控，XBOW 团队负责项目管理。

价格
Hacktron XBOW
方案 定制报价，按组织情况确定范围。 定制报价，按用量计费，范围依环境而定。可直接购买，也可通过 AWS、Google Cloud、Oracle 和 Microsoft 云市场购买。
渗透测试 Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。 已包含在平台中。

常见问题

选择 Hacktron 能带来什么？

Red 测试整个组织，从外部服务、身份认证到 SaaS 服务商和供应链。每条验证过的攻击路径都附每一步的证据和封堵它的设计修改建议，随后 Hacktron 复测确认。Whitebox 再补上基于源代码的渗透测试，50 美元起。

Whitebox 渗透测试包含哪些内容？

基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。

测试安全吗？

安全。严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体；测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。

和渗透测试有什么区别？

渗透测试只针对固定范围测一次。红队测试持续进行，新资产和新披露的漏洞一出现就会测试。

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