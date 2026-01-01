Hacktron vs XBOW
XBOW は、承認された Web アプリケーションと API をインターネット側から攻撃します。Hacktron Red は、外部サービスや認証から SaaS プロバイダー、サプライチェーンまで組織全体をカバーし、新しい資産が現れるとテストします。Hacktron Whitebox はソースコードから 1 つのアプリケーションをペンテストし、50 ドルから利用できます。
比較
|Hacktron
|XBOW
|対象範囲
|組織全体：外部サービス、認証、SaaS プロバイダー、サプライチェーン、機能、コンポーネント。
|インターネットに公開された Web アプリケーションと API。
|資産の発見
|共有いただいた少数の資産から始め、誰も把握していなかった資産も、現れるたびに見つけ続けます。
|承認されたターゲットをテストします。資産の一覧がない場合は、XBOW のチームが契約期間中に外部アプリケーションを見つけます。
|テスト
|リサーチャーが実証した攻撃手法はすべてワークフローになり、エージェントが環境内の該当するすべての部分に対して 24 時間体制で実行します。
|自律型エージェントが並列で、継続的またはオンデマンドで実行されます。デフォルトはブラックボックスで、認証情報、API 仕様、ソースコードを追加することもできます。
|検出結果
|重要な攻撃経路を実証した時点で報告し、各ステップのリクエスト、レスポンス、証拠を添付します。
|各検出結果に動作するエクスプロイトが付き、リクエストとレスポンス、再現手順、連鎖した攻撃経路が示されます。
|修正
|同じ種類の攻撃を防ぐ設計、アーキテクチャ、分離の変更を提案し、攻撃を再実行して経路がふさがれたことを確認します。
|コード修正の提案をチケット管理ツールに送信し、無料の再テストを無制限に提供します。
|監督
|リサーチャーがエージェントを監視し、破壊的な操作は禁止されています。テストが可用性に影響する可能性がある場合は、作業を止めてご連絡します。
|攻撃を人が操作することはありません。契約の管理は XBOW のチームが行います。
料金
|Hacktron
|XBOW
|プラン
|個別見積もり。組織に合わせてスコープを設定します。
|個別見積もり。利用量に基づき、環境に合わせてスコープを設定します。直接購入のほか、AWS、Google Cloud、Oracle、Microsoft のマーケットプレイスでも購入できます。
|ペンテスト
|Whitebox。50 ドル～25,000 ドル、コード 10 万行あたり約 500 ドル。
|プラットフォームに含まれます。
よくある質問
Hacktron で何が得られますか？
Red は、外部サービスや認証から SaaS プロバイダー、サプライチェーンまで組織全体をテストします。実証された経路ごとに各ステップの証拠と、その経路をふさぐ設計変更の推奨が付き、その後 Hacktron が攻撃を再実行して確認します。Whitebox はソースコードからのペンテストを追加し、50 ドルから利用できます。
Whitebox のペンテストには何が含まれますか？
ソースコードに基づく 1 つのアプリケーションのペンテストで、デプロイ済みアプリに対する動的テストもオプションで追加できます。技術レポートとエグゼクティブレポート、修正ガイダンス、実施証明書、無料の再テストが提供され、SOC 2、ISO 27001、顧客のセキュリティ審査におけるペンテストの証跡として使えます。料金は 50 ドル～25,000 ドルで、コード 10 万行あたり約 500 ドルです。
テストは安全ですか？
はい。破壊的な操作は禁止されており、リサーチャーがエージェントを監視しています。テストが可用性に影響する可能性がある場合は、作業を止めてご連絡します。
ペンテストとは何が違いますか？
ペンテストは、固定されたスコープを 1 回テストします。レッドチーム演習は常に実行されるため、新しい資産や新たに公開された脆弱性は現れた時点でテストされます。