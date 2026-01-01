Hacktron vs Snyk
Snyk は、指定した重大度でチェックを失敗させます。Hacktron Review は、攻撃者がその検出結果をどう悪用するかを、脆弱な行に概念実証（PoC）を付けて示します。Snyk の AI ペンテストは Enterprise で 4,000 クレジットを消費し、デフォルトではブラックボックスで実行されます。Hacktron Whitebox はソースコードを読み、50 ドルから利用できます。
比較
|Hacktron
|Snyk
|対象範囲
|Red は組織全体を、Whitebox は 1 つのアプリケーションを、Review はすべてのプルリクエストをテストします。
|Snyk Code、Open Source、Container、IaC、Secrets、API & Web を 1 つのプラットフォームで提供。
|分析
|Review は接続したコードベースのコールグラフを使って各変更を読むため、変更行の外にある脆弱性も報告できます。
|AI モデルと Snyk のセキュリティデータを組み合わせた静的解析を、すべてのプルリクエストとリポジトリで実行します。
|検出結果
|脆弱な行へのインラインコメントで、攻撃経路、概念実証（PoC）、修正用のプロンプトが付きます。
|指定した重大度で失敗させられるプルリクエストのチェック。
|学習
|コード、ルールファイル、追加した文書から脅威モデルを作成します。開発者は返信で、検出結果を誤検知、リスク受容、有効、修正済みとしてマークできます。
|チームが無視ルールとセキュリティポリシーを設定します。
|修正
|すべての検出結果に、Cursor、Claude、Codex で修正を開くためのプロンプトが付きます。Remediation では、Hacktron のエージェントが検出結果をテストして修正し、テストを追加して、プルリクエストを作成します。
|Snyk Agent Fix がコードの修正を作成し、ワンクリックで適用できます。
|ペンテスト
|Whitebox はソースコードから 1 つのアプリケーションをテストし、動的テストが有効な場合はデプロイ済みのアプリに対してもテストします。無料の再テスト 1 回と実施証明書が付きます。
|Enterprise で Evo Continuous Offensive Security を提供。デフォルトはブラックボックスで、Snyk Code のソースコンテキストを使えばグレーボックスになり、再現可能なエクスプロイトの証拠が付きます。
料金
|Hacktron
|Snyk
|プラン
|Review Pro。開発者 1 人あたり月額 40 ドルから、14 日間のトライアル付き。
|Team は月額 25 ドルから。
|含まれるもの
|開発者 1 人あたり 50 件のプルリクエストを組織全体で共有。プルリクエストごとのスキャン回数は無制限。
|開発者 10 人まで、Snyk Code のテストは月 1,000 回まで。
|上限超過時
|追加のプルリクエスト 1 件につき 1 ドル。デフォルトではオフ。
|記載なし。
|ペンテスト
|Whitebox。50 ドル～25,000 ドル、コード 10 万行あたり約 500 ドル。
|Enterprise のみ。1 回の評価につき 4,000 クレジット、1 クレジット 1 ドル。
よくある質問
Hacktron で何が得られますか？
プルリクエストの各検出結果に、攻撃者がどう悪用するかが示され、脆弱な行に概念実証（PoC）と修正が付きます。Whitebox はソースコードからアプリケーションのペンテストを行い、50 ドルから、Enterprise プランなしで利用できます。
Whitebox のペンテストには何が含まれますか？
ソースコードに基づく 1 つのアプリケーションのペンテストで、デプロイ済みアプリに対する動的テストもオプションで追加できます。技術レポートとエグゼクティブレポート、修正ガイダンス、実施証明書、無料の再テストが提供され、SOC 2、ISO 27001、顧客のセキュリティ審査におけるペンテストの証跡として使えます。料金は 50 ドル～25,000 ドルで、コード 10 万行あたり約 500 ドルです。
Review は何を検出しますか？
ビジネスロジックの欠陥、アクセス制御の不備、インジェクション、プロンプトインジェクション、メモリ安全性のバグ、Infrastructure as Code の露出、サプライチェーンリスク、漏洩したシークレットです。
Review はどの Git プロバイダーに対応していますか？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket に対応しています。検出結果は Slack、Jira、Linear にも送られます。