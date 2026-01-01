Hacktron vs Snyk
Snyk 达到设定的严重等级就让门禁不通过，Hacktron Review 则讲清攻击者怎么利用，并在漏洞所在行附 PoC（概念验证）。Snyk 的 AI 渗透测试仅限 Enterprise 版，一次 4,000 积分，默认黑盒。Hacktron Whitebox 直接读源代码，50 美元起。
对比
|Hacktron
|Snyk
|范围
|Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。
|一个平台提供 Snyk Code、Open Source、Container、IaC、Secrets 和 API & Web。
|分析方式
|Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。
|静态分析结合 AI 模型与 Snyk 的安全数据，覆盖每个 PR 和仓库。
|问题展示
|直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。
|PR 检查，问题达到设定的严重等级即判定失败。
|持续学习
|根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。
|由团队自行设置忽略规则和安全策略。
|修复
|每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。
|Snyk Agent Fix 生成代码修复，一键应用。
|渗透测试
|Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。
|Enterprise 版提供 Evo Continuous Offensive Security。默认黑盒，借助 Snyk Code 的源码上下文可做灰盒测试，提供可复现的漏洞利用证据。
价格
|Hacktron
|Snyk
|方案
|Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。
|Team 版每月 25 美元起。
|包含
|每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。
|最多 10 名开发者，每月 1,000 次 Snyk Code 测试。
|超额
|每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。
|未列出。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|仅限 Enterprise 版，每次评估 4,000 积分，每积分 1 美元。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
PR 中的每个问题都说明攻击者如何利用，并在漏洞所在行给出 PoC 和修复。Whitebox 基于源代码对应用做渗透测试，50 美元起，无需 Enterprise 版。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
Review 检查哪些问题？
业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。
Review 支持哪些 Git 平台？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。