Hacktron vs Snyk

范围 Red 测试整个组织， Whitebox 测试单个应用， Review 检查每个 PR。 一个平台提供 Snyk Code、Open Source、Container、IaC、Secrets 和 API & Web。

分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 静态分析结合 AI 模型与 Snyk 的安全数据，覆盖每个 PR 和仓库。

问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 PR 检查，问题达到设定的严重等级即判定失败。

持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 由团队自行设置忽略规则和安全策略。

修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 Snyk Agent Fix 生成代码修复，一键应用。