Hacktron vs Semgrep
Semgrep は何を修正すべきかを示します。Hacktron Review は、攻撃者がそれをどう悪用するかを、脆弱な行に概念実証（PoC）を付けて示します。さらに Hacktron Whitebox はアプリケーションのペンテストも行いますが、Semgrep にはこの機能がありません。
比較
|Hacktron
|Semgrep
|対象範囲
|Red は組織全体を、Whitebox は 1 つのアプリケーションを、Review はすべてのプルリクエストをテストします。
|自社コード向けの Semgrep Code、依存関係とマルウェア向けの Supply Chain、認証情報向けの Secrets。
|分析
|Review は接続したコードベースのコールグラフを使って各変更を読むため、変更行の外にある脆弱性も報告できます。
|従来型の問題には決定論的な静的解析を、ビジネスロジックのような複雑な欠陥には AI 解析を使います。
|検出結果
|脆弱な行へのインラインコメントで、攻撃経路、概念実証（PoC）、修正用のプロンプトが付きます。
|プルリクエストやマージリクエストへのコメントで、段階的な修正手順が付きます。
|学習
|コード、ルールファイル、追加した文書から脅威モデルを作成します。開発者は返信で、検出結果を誤検知、リスク受容、有効、修正済みとしてマークできます。
|トリアージの判断から学習します。Memories 機能で、プロジェクトやルールごとに修正ガイダンスを調整します。
|修正
|すべての検出結果に、Cursor、Claude、Codex で修正を開くためのプロンプトが付きます。Remediation では、Hacktron のエージェントが検出結果をテストして修正し、テストを追加して、プルリクエストを作成します。
|Code と Supply Chain の検出結果に対してコード変更を生成し、プルリクエストやマージリクエストを作成します。
|ペンテスト
|Whitebox はソースコードから 1 つのアプリケーションをテストし、動的テストが有効な場合はデプロイ済みのアプリに対してもテストします。無料の再テスト 1 回と実施証明書が付きます。
|記載なし。
料金
|Hacktron
|Semgrep
|プラン
|Review Pro。開発者 1 人あたり月額 40 ドルから、14 日間のトライアル付き。
|Teams はコントリビューター 1 人あたりの月額で、Code 30 ドル、Supply Chain 30 ドル、Secrets 15 ドル。
|含まれるもの
|開発者 1 人あたり 50 件のプルリクエストを組織全体で共有。プルリクエストごとのスキャン回数は無制限。
|開発者 1 人あたり月 20 AI クレジット、プライベートリポジトリは 500 件まで。
|上限超過時
|追加のプルリクエスト 1 件につき 1 ドル。デフォルトではオフ。
|記載なし。
|ペンテスト
|Whitebox。50 ドル～25,000 ドル、コード 10 万行あたり約 500 ドル。
|記載なし。
よくある質問
Hacktron で何が得られますか？
各検出結果に、攻撃者がコードベース内でそれをどう悪用するかが示され、脆弱な行に攻撃経路、概念実証（PoC）、修正が付きます。Whitebox はソースコードからアプリケーションのペンテストも行い、50 ドルからです。
Whitebox のペンテストには何が含まれますか？
ソースコードに基づく 1 つのアプリケーションのペンテストで、デプロイ済みアプリに対する動的テストもオプションで追加できます。技術レポートとエグゼクティブレポート、修正ガイダンス、実施証明書、無料の再テストが提供され、SOC 2、ISO 27001、顧客のセキュリティ審査におけるペンテストの証跡として使えます。料金は 50 ドル～25,000 ドルで、コード 10 万行あたり約 500 ドルです。
Review は何を検出しますか？
ビジネスロジックの欠陥、アクセス制御の不備、インジェクション、プロンプトインジェクション、メモリ安全性のバグ、Infrastructure as Code の露出、サプライチェーンリスク、漏洩したシークレットです。
Review はどの Git プロバイダーに対応していますか？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket に対応しています。検出結果は Slack、Jira、Linear にも送られます。