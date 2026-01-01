Hacktron vs Semgrep

范围 Red 测试整个组织， Whitebox 测试单个应用， Review 检查每个 PR。 Semgrep Code 检测自有代码，Supply Chain 检测依赖和恶意软件，Secrets 检测凭据泄露。

分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 确定性静态分析处理常见问题，AI 分析处理业务逻辑漏洞等复杂缺陷。

问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 在 PR 和 MR 中评论，附分步修复说明。

持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 从分类处理结果中学习。记忆功能按项目和规则定制修复建议。

修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 为 Code 和 Supply Chain 的问题生成代码修改，并提交 PR 或 MR。