Hacktron vs Semgrep
Semgrep 指出该改什么，Hacktron Review 讲清攻击者怎么利用，并在漏洞所在行附 PoC（概念验证）。Hacktron Whitebox 还能对应用做渗透测试，Semgrep 做不到。
对比
|Hacktron
|Semgrep
|范围
|Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。
|Semgrep Code 检测自有代码，Supply Chain 检测依赖和恶意软件，Secrets 检测凭据泄露。
|分析方式
|Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。
|确定性静态分析处理常见问题，AI 分析处理业务逻辑漏洞等复杂缺陷。
|问题展示
|直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。
|在 PR 和 MR 中评论，附分步修复说明。
|持续学习
|根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。
|从分类处理结果中学习。记忆功能按项目和规则定制修复建议。
|修复
|每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。
|为 Code 和 Supply Chain 的问题生成代码修改，并提交 PR 或 MR。
|渗透测试
|Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。
|未列出。
价格
|Hacktron
|Semgrep
|方案
|Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。
|Teams 版按贡献者每月计费：Code 30 美元，Supply Chain 30 美元，Secrets 15 美元。
|包含
|每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。
|每位开发者每月 20 个 AI 积分，最多 500 个私有仓库。
|超额
|每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。
|未列出。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|未列出。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
每个问题都说明攻击者如何在代码库中利用它，并在漏洞所在行给出攻击路径、PoC 和修复。Whitebox 还能基于源代码对应用做渗透测试，50 美元起。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
Review 检查哪些问题？
业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。
Review 支持哪些 Git 平台？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。