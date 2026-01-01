Hacktron vs Pentera
Pentera はネットワーク、ID、クラウドにわたる攻撃を自動化し、個別のモジュールとして販売しています。Hacktron Red は AI エージェントと、それを監視するリサーチャーを組み合わせ、実証された経路ごとにそれをふさぐ変更を推奨します。Hacktron Whitebox はソースコードから 1 つのアプリケーションをペンテストし、50 ドルから利用できます。
比較
|Hacktron
|Pentera
|対象範囲
|組織全体：外部サービス、認証、SaaS プロバイダー、サプライチェーン、機能、コンポーネント。
|個別のモジュール：内部ネットワーク向けの Core、外部ネットワーク向けの Surface、クラウド ID とハイブリッド環境向けの Cloud。加えて Web アプリケーションと API のテスト。
|資産の発見
|共有いただいた少数の資産から始め、誰も把握していなかった資産も、現れるたびに見つけ続けます。
|Surface がシャドー IT や忘れられたドメインを探します。
|テスト
|リサーチャーが実証した攻撃手法はすべてワークフローになり、エージェントが環境内の該当するすべての部分に対して 24 時間体制で実行します。
|本番環境で安全に実行できる自動化された攻撃チェーン。ブラックボックス、または認証情報が漏洩した前提で実行します。
|検出結果
|重要な攻撃経路を実証した時点で報告し、各ステップのリクエスト、レスポンス、証拠を添付します。
|MITRE ATT&CK にマッピングされた攻撃経路に、すべての攻撃アクションと、アクセスおよび影響の証明が付きます。
|修正
|同じ種類の攻撃を防ぐ設計、アーキテクチャ、分離の変更を提案し、攻撃を再実行して経路がふさがれたことを確認します。
|Pentera Resolve での根本原因分析と修正ワークフロー、修正を確認するための攻撃経路の再実行。
|監督
|リサーチャーがエージェントを監視し、破壊的な操作は禁止されています。テストが可用性に影響する可能性がある場合は、作業を止めてご連絡します。
|自動で実行されます。
料金
|Hacktron
|Pentera
|プラン
|個別見積もり。組織に合わせてスコープを設定します。
|個別見積もり。デモを通じて提示されます。
|ペンテスト
|Whitebox。50 ドル～25,000 ドル、コード 10 万行あたり約 500 ドル。
|SECTOR11。Pentera の専門家がテストを代行するオプションサービスです。
よくある質問
Hacktron で何が得られますか？
Red は組織を常にテストします。リサーチャーが攻撃手法を実証し、AI エージェントが 24 時間体制でそれを実行し、リサーチャーがエージェントを監視します。実証された経路ごとに各ステップの証拠と、その経路をふさぐ設計変更の推奨が付き、再実行で確認されます。
Whitebox のペンテストには何が含まれますか？
ソースコードに基づく 1 つのアプリケーションのペンテストで、デプロイ済みアプリに対する動的テストもオプションで追加できます。技術レポートとエグゼクティブレポート、修正ガイダンス、実施証明書、無料の再テストが提供され、SOC 2、ISO 27001、顧客のセキュリティ審査におけるペンテストの証跡として使えます。料金は 50 ドル～25,000 ドルで、コード 10 万行あたり約 500 ドルです。
テストは安全ですか？
はい。破壊的な操作は禁止されており、リサーチャーがエージェントを監視しています。テストが可用性に影響する可能性がある場合は、作業を止めてご連絡します。
ペンテストとは何が違いますか？
ペンテストは、固定されたスコープを 1 回テストします。レッドチーム演習は常に実行されるため、新しい資産や新たに公開された脆弱性は現れた時点でテストされます。