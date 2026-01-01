Hacktron vs Pentera

范围 整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。 分模块售卖：Core 测内网，Surface 测外网，Cloud 测云身份和混合环境，另有 Web 应用和 API 测试。

资产发现 从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。 Surface 查找影子 IT 和被遗忘的域名。

测试 安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。 自动化攻击链可在生产环境安全运行，可黑盒测试，也可假定已获取凭据。

问题展示 关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。 攻击路径映射到 MITRE ATT&CK，附每个攻击动作，以及访问权限和影响的证明。

修复 从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。 在 Pentera Resolve 中做根因分析和修复流程管理，并重跑攻击路径验证修复。