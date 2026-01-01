Hacktron vs Pentera
Pentera 在网络、身份和云上自动化攻击，各模块单独售卖。Hacktron Red 由 AI 智能体执行、安全研究员监督，每条验证过的攻击路径都给出封堵建议。Hacktron Whitebox 基于源代码对单个应用做渗透测试，50 美元起。
对比
|Hacktron
|Pentera
|范围
|整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。
|分模块售卖：Core 测内网，Surface 测外网，Cloud 测云身份和混合环境，另有 Web 应用和 API 测试。
|资产发现
|从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。
|Surface 查找影子 IT 和被遗忘的域名。
|测试
|安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。
|自动化攻击链可在生产环境安全运行，可黑盒测试，也可假定已获取凭据。
|问题展示
|关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。
|攻击路径映射到 MITRE ATT&CK，附每个攻击动作，以及访问权限和影响的证明。
|修复
|从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。
|在 Pentera Resolve 中做根因分析和修复流程管理，并重跑攻击路径验证修复。
|人工监督
|安全研究员全程监控智能体，严禁破坏性操作。测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。
|自动运行。
价格
|Hacktron
|Pentera
|方案
|定制报价，按组织情况确定范围。
|定制报价，需预约演示。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|SECTOR11，可选服务，由 Pentera 专家代为测试。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
Red 持续测试整个组织。安全研究员验证攻击手法，AI 智能体 7×24 小时执行，研究员全程监督。每条验证过的攻击路径都附每一步的证据和封堵它的设计修改建议，并通过复测确认。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
测试安全吗？
安全。严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体；测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。
和渗透测试有什么区别？
渗透测试只针对固定范围测一次。红队测试持续进行，新资产和新披露的漏洞一出现就会测试。