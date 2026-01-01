OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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Hacktron vs Pentera
vs

Pentera 在网络、身份和云上自动化攻击，各模块单独售卖。Hacktron Red 由 AI 智能体执行、安全研究员监督，每条验证过的攻击路径都给出封堵建议。Hacktron Whitebox 基于源代码对单个应用做渗透测试，50 美元起。

对比
Hacktron Pentera
范围 整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。 分模块售卖：Core 测内网，Surface 测外网，Cloud 测云身份和混合环境，另有 Web 应用和 API 测试。
资产发现 从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。 Surface 查找影子 IT 和被遗忘的域名。
测试 安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。 自动化攻击链可在生产环境安全运行，可黑盒测试，也可假定已获取凭据。
问题展示 关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。 攻击路径映射到 MITRE ATT&CK，附每个攻击动作，以及访问权限和影响的证明。
修复 从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。 在 Pentera Resolve 中做根因分析和修复流程管理，并重跑攻击路径验证修复。
人工监督 安全研究员全程监控智能体，严禁破坏性操作。测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。 自动运行。

价格
Hacktron Pentera
方案 定制报价，按组织情况确定范围。 定制报价，需预约演示。
渗透测试 Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。 SECTOR11，可选服务，由 Pentera 专家代为测试。

常见问题

选择 Hacktron 能带来什么？

Red 持续测试整个组织。安全研究员验证攻击手法，AI 智能体 7×24 小时执行，研究员全程监督。每条验证过的攻击路径都附每一步的证据和封堵它的设计修改建议，并通过复测确认。

Whitebox 渗透测试包含哪些内容？

基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。

测试安全吗？

安全。严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体；测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。

和渗透测试有什么区别？

渗透测试只针对固定范围测一次。红队测试持续进行，新资产和新披露的漏洞一出现就会测试。

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