Hacktron vs Horizon3.ai
NodeZero は、チームが設定してスケジュールしたペンテストを実行し、Flex ではテストごとに 1 資産あたり 15 ドルです。Hacktron Red は常時テストし、新しい資産が現れると対象に加え、リサーチャーがエージェントを監視します。
比較
|Hacktron
|Horizon3.ai
|対象範囲
|組織全体：外部サービス、認証、SaaS プロバイダー、サプライチェーン、機能、コンポーネント。
|内部と外部のネットワーク、AWS と Azure、Kubernetes、Active Directory のパスワード、フィッシングの影響。Web アプリケーションは別製品の NodeZero WebApp です。
|資産の発見
|共有いただいた少数の資産から始め、誰も把握していなかった資産も、現れるたびに見つけ続けます。
|スコープ内のネットワークを移動しながらホストを見つけます。OSINT はオプションです。
|テスト
|リサーチャーが実証した攻撃手法はすべてワークフローになり、エージェントが環境内の該当するすべての部分に対して 24 時間体制で実行します。
|チームがテストを設定してスケジュールし、認証情報の有無を選べます。内部テストには、ネットワーク内の Docker ホストまたは OVA アプライアンスが必要です。
|検出結果
|重要な攻撃経路を実証した時点で報告し、各ステップのリクエスト、レスポンス、証拠を添付します。
|悪用と影響の証明に、視覚化された攻撃経路とその根本原因が付きます。
|修正
|同じ種類の攻撃を防ぐ設計、アーキテクチャ、分離の変更を提案し、攻撃を再実行して経路がふさがれたことを確認します。
|緩和策の助言、Fix Actions、ワンクリックの Verify による再テスト。
|監督
|リサーチャーがエージェントを監視し、破壊的な操作は禁止されています。テストが可用性に影響する可能性がある場合は、作業を止めてご連絡します。
|自動で実行されます。
料金
|Hacktron
|Horizon3.ai
|プラン
|個別見積もり。組織に合わせてスコープを設定します。
|資産単位：Flex はテストごとに 1 資産あたり 15 ドル。または Core 50 ドル、Pro 65 ドル、Elite 85 ドル（1 資産あたり年額、テスト無制限）。資産とは、サーバー、ワークステーション、デバイス、クラウドリソース、インターネットに公開されたサービスを指します。
|ペンテスト
|Whitebox。50 ドル～25,000 ドル、コード 10 万行あたり約 500 ドル。
|NodeZero WebApp、テストごとに 1 アプリケーションあたり 10,000 ドル。
よくある質問
Hacktron で何が得られますか？
チームがスケジュールしなくても常に実行されるテストです。Red は新しい資産が現れるとテストし、リサーチャーがエージェントを監視します。実証された経路ごとに各ステップの証拠と、その経路をふさぐ変更の推奨が付き、再実行で確認されます。
Whitebox のペンテストには何が含まれますか？
ソースコードに基づく 1 つのアプリケーションのペンテストで、デプロイ済みアプリに対する動的テストもオプションで追加できます。技術レポートとエグゼクティブレポート、修正ガイダンス、実施証明書、無料の再テストが提供され、SOC 2、ISO 27001、顧客のセキュリティ審査におけるペンテストの証跡として使えます。料金は 50 ドル～25,000 ドルで、コード 10 万行あたり約 500 ドルです。
テストは安全ですか？
はい。破壊的な操作は禁止されており、リサーチャーがエージェントを監視しています。テストが可用性に影響する可能性がある場合は、作業を止めてご連絡します。
ペンテストとは何が違いますか？
ペンテストは、固定されたスコープを 1 回テストします。レッドチーム演習は常に実行されるため、新しい資産や新たに公開された脆弱性は現れた時点でテストされます。